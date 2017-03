Wutöschingen Kirchenchor Sankt Johannes Schwerzen-Horheim plant Fest zu 40-jährigem Bestehen

Der Kirchenchor Sankt Johannes Schwerzen-Horheim sucht Projektsänger aus anderen Chören der Seelsorgeeinheit zur Verstärkung für sein Festkonzert zum 40-jährigen Bestehen.

Der Kirchenchor Sankt Johannes Schwerzen-Horheim feiert sein 40-jähriges Bestehen und bereitet sich derzeit intensiv darauf vor. Das große Festkonzert ist für 7. Mai geplant und soll als Benefizveranstaltung zugunsten der Renovierung der Schwerzener Kirche gemeinsam mit dem Musikverein Harmonie Horheim stattfinden. Die Dirigenten Jürgen Penl und Helga Baum haben sich mit der Programmauswahl viel Mühe geben, die Zuhörer dürfen sich auf ein interessantes und abwechslungsreiches Konzert freuen. Ab dem morgigen Mittwoch, 8. März, beginnen die Proben für das Konzert und der Kirchenchor würde sich freuen, wenn auch aus benachbarten Chören erfahrene Sängerinnen und Sänger Lust und Interesse zeigen würden, bei diesem Projekt miteinzustimmen.

Die Proben werden sich auf sieben Zusammenkünfte beschränken, zur Aufführung wird neben reinen Chorwerken die Messe für Blasorchester und gemischten Chor von Jakob de Haan kommen; immer mittwochs von 19.30 bis 21 Uhr wird im Pfarrheim Don Bosco in Schwerzen geprobt. Neben dem großen Jubiläumskonzert sind das Jahr über noch weitere musikalische Höhepunkte geplant. So findet am 25. Juni das Patrozinium statt, bei dem bei einem Freiluftgottesdienst ein großer Gesamtchor vierstimmige Lieder präsentieren soll. Die Chöre der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen sind eingeladen, sich zu diesem Anlass einzubringen, damit die musikalische Wirkung die festliche Stimmung unterstreichen kann. Des Weiteren würde sich der Kirchenchor Schwerzen-Horheim darüber freuen, wenn die Kirchenchöre der Seelsorgeeinheit zu verschiedenen Terminen die Mitgestaltung eines Gottesdienstes in Schwerzen übernehmen würden.

Bei einem anschließenden Hock könnten die Verbindungen in die anderen Dörfer gefestigt werden. Auch im Herbst würde der Kirchenchor im Jubiläumsjahr noch gerne ein weiteres Benefizkonzert mit interessierten Gastchören für die frisch sanierte Kirche, die in wenigen Wochen wieder genutzt werden kann, durchführen. Information gibt Bertram Wagner, Telefon 07746/33 53, ab 17 Uhr.