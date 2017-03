Wutöschingen Kickboxer Wutöschingen schnallen Gürtel enger

Mangelnde finanzielle Rücklagen zwingen den Verein zum Sparen, auch viele Abgänge müssen die Mitglieder verkraften. Positiv: Fin Schwieder konnte bei der Weltmeisterschaft in Orlando ein außerordentlich gutes Ergebnis erzielen.

Wutöschingen (luk) "Sportliche Erfolge allein genügen nicht, die Vereine müssen flexibler werden", stellte der Vorsitzende der Kickboxschule Wutöschingen Martin Kessler bei der diesjährigen Hauptversammlung fest.

Mit dieser Flexibilität sprach Kessler besonders die vorgesehenen Veränderungen in den Vereinsstrukturen an. Mit Fitness und Kampfsport, bei dem auch der Spaß und die Unterhaltung der Sportler dabei sein soll sowie Kinderbewegungstraining für Kinder ab drei Jahren sollen noch in diesem Jahr angeboten werden. Das Problem, das fast alle Vereine haben, sind die Mitglieder, die nur für kurze Zeit dabei sind und sich dann wieder neuen Sportarten zuwenden. So gab es im vergangenen Jahr zwar zwanzig Neuzugänge, aber auch 28 Abgänge.

Dieses macht sich dabei auch in der Kasse bemerkbar, denn Kassierer Sascha Schwieder, der des Öfteren „nein“ zu Investitionen oder Neuanschaffungen sagen musste, teilte der Versammlung mit, dass nur durch eifriges Sparen die finanziellen Mittel ausreichen würden um über die Runden zu kommen. Er konnte zwar einen positiven Kassenbericht liefern, jedoch muss eifrig gespart werden, denn die Fixkosten fressen die Einnahmen beinahe auf. Nur durch strenges Sparen in den vergangenen Jahren war es möglich geworden, einen neuen Ring anzuschaffen und einige nötige Renovationen in die Wege zu leiten.

Einen dicken Strich durch die Rechnung hatte ihm die Reparatur der Heizung gemacht. Dank einiger Sponsoren und Spendern konnte ein kleines Polster angespart werden, das jedoch nicht angegriffen werden soll. Vorsitzender Martin Kessler bedankte sich in diesem Zusammenhang bei Bürgermeister Georg Eble für die Zuwendungen von Seiten der Gemeinde und auch bei den Banken für die Zuwendungen.

Bei den Neuwahlen unter der Leitung von Bürgermeister Eble wurde Martin Kessler einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt. Dieser richtete jedoch die Mitteilung an die anwesenden Mitglieder, dass er dieses Amt nicht ewig innehaben werde und sie sollen sich Gedanken darüber machen, wer eventuell nach zwei Jahren sein Nachfolger werden könnte. Alexander Zielke wurde als Stellvertreter, Sascha Schwieder als Kassierer und Nicole Kessler als Schriftführerin bestätigt. Mit einem Umschlag zeichnete Martin Kessler zwei sehr aktive Mitglieder aus. Seit zehn Jahren ist Roman Zielke bei der Kickboxschule dabei und konnte schon viermal den Weltmeistertitel erringen. Fin Schwieder ist, wie der Vorsitzende betonte, auf dem besten Weg zum Weltmeister, er hatte im vergangenen Jahr ganze 13 Turniere absolviert und gute Leistungen eingeheimst. Bei der Weltmeisterschaft in Orlando war er mit seinem Vater dabei und scheiterte nur am amtierenden Weltmeister in seiner Gewichtsklasse. Erfolgreich waren im vergangenen Jahr auch das Sommergrillfest und der Tag der offenen Tür.