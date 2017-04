Wutöschingen/Eggingen Keine Photovoltaikanlage für Kläranlage Wutöschingen

Der Abwasserzweckverband Wutachtal hat sich gegen die Anschaffung einer Photovoltaikanlage auf der Kläranlage Wutöschingen entschieden. Der Grund: Wegen zu wenig Sonne sei eine Anschaffung nicht rentabel. In der Sitzung wurde zudem der stellvertretende Vorsitzende, Eggingens Bürgermeister Karlheinz Gantert, im Amt bestätigt.

Es wird keine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kläranlage in Wutöschingen geben. Dies beschloss die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes Wutachtal in ihrer Sitzung. Für die Entscheidung, auf dem dem Dach des Betriebsgebäudes eine Photovoltaikanlage zu installieren, hatte die Verwaltung ein Gutachten eingeholt. In einer früheren Sitzung war angeregt worden, ein solches Vorhaben wiederum zu prüfen, obwohl schon vor einigen Jahren ein negatives Ergebnis angefallen war. Das neue Gutachten bescheinigte wiederum eine negative Jahreskostenbilanz. Aus den Reihen der Anwesenden kam daraufhin die Aussage „die Anlage liegt eben in einem Schattenloch“.

Der Vorsitzende der Versammlung, Wutöschingens Bürgermeister Georg Eble, legte die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2015 vor. Eble hielt fest, dass diese mit rund 55 000 Euro infolge des niedrigen Zinsniveaus günstiger ausgefallen sei, sodass sich der Gesamthaushalt auf 609 118 Euro beläuft. Der Jahresrechnung stimmten die Anwesenden einstimmig zu.

Mit Blick auf den Haushaltsplan 2017 sagte Georg Eble, dass auch dieses Jahr voraussichtlich ein ruhiges und planmäßiges Haushaltsjahr werden wird. Mit einem Gesamtvolumen vom 599 000 Euro, von denen 416 000 Euro für den Verwaltungshaushalt und 183 000 Euro für den Vermögenshaushalt vorgesehen sind, werden wie Eble betonte, die normalen Betriebskosten zu Buche schlagen. Im Vermögenshaushalt sind im Bereich der Anschaffungen lediglich ein Posten für Unvorhergesehenes mit 10 000 Euro und eine PV-Anlage in Höhe von 22 000 Euro vorgesehen.

Eine Rücklage von 105 000 Euro für die Rückzahlung von Krediten ist ebenfalls vorgesehen. Diesem Haushalt stimmten die Anwesenden Mitglieder ebenfalls einstimmig zu.

Bei der Neuwahl des stellvertretenden Vorsitzenden des Abwasser Zweckverbandes Mittleres Wutachtal schlug Georg Eble den bisherigen Amtsinhaber, Eggingens Bürgermeister Karlheinz Gantert vor. Es gab keinen Gegenkandidaten und so wurde Gantert einstimmig wieder gewählt. Zustimmung der Anwesenden Mitglieder gab es auch bei dem Abschluss eines Stromlieferungsvertrags für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2019. Eble informierte die Mitglieder über den Sachstand und die verschiedenen Angebotspreise.

Die vergangenen drei Jahre war die Badenova Stromlieferant und die Versammlung entschied einstimmig, einem weiteren Vertrag bis zum 31. Dezember 2019 zuzustimmen. Ebenso stimmte die Versammlung der Anschaffung einer neuen Hard- und Software für das Prozessleitsystem Anlage zu. Die bisherige Anlage, die zentral gesteuert werden kann und für die Pumpen der Hochlastfaulung genutzt wird, zeigte laut Eble in den vergangenen Monaten immer wieder Betriebsstörungen. Die Kosten würden sich auf etwa 9000 Euro belaufen.