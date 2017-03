Wutöschingen Karateclub Samurai Wutöschingen gut aufgestellt

Anfängerkurse für Kinder und Erwachsene gefragt, neu ist ein Training \"Wiedereinsteiger 50 plus\". Erstmals seit langem ist der Vorstand wieder komplett weiblich besetzt.

Eggingen/Wutöschingen – Die Hauptversammlung der Karateschule Samurai fand in der Enzianhütte in Horheim statt. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Eva Dieterle, folgte man gespannt dem Bericht des Schriftführers. Der Rückblick auf das Jahr 2016 liess erkennen, dass das vergangene Jahr für die Mitglieder wieder sehr viele Aktivitäten zu bieten hatte.

Angefangen bei den regelmäßigen Trainingseinheiten, den gut besuchten Anfängerkursen für Kinder und Erwachsene, der erfolgreichen Teilnahme an verschiedenen Meisterschaften wie z.B. in Tiengen und dem Regio Kata Cup in Steinen. Gut besucht waren auch immer wieder die Trainingswochenenden der Karatejugend in der Degernauer Gymnastikhalle und in Steinabad bei Bonndorf, die als gute Vorbereitung für die Prüfungen angenommen wurden. Ein Höhepunkt war für einige der Mitglieder im Herbst die Reise ins österreichische Linz zur Karate Weltmeisterschaft. Der Jahresausflug führte nach Straßburg.

Kassierer Hans-Rudi Christoph legte zufriedenstellende Zahlen vor, die von den beiden Kassenprüfern Alfred Sklenar und Elmar Weissenberger lobend freigegeben wurden.

Bei den Wahlen wurden Vorsitzende Eva Dieterle sowie ihre Stellvertreterin Cècile Eichkorn bestätigt. Kassierer Hans-Rudi Christoph stellte seinen Posten zur Verfügung, Nachfolgerin ist Julia Geselle, bisherige Beisitzerin. Ihre Nachfolgerin ist Karin Stamm. Somit steht der Verein seit langem wieder komplett unter weiblicher Führung. Nach einer kurzen Diskussionsrunde unter den Anwesenden wurde der offizielle Teil der Versammlung beendet und der Abend mit dem gemeinsamen Essen lief der Abend aus.

In der Karateschule Samurai in Wutöschingen trainieren zur Zeit ungefähr 50 Kinder und 25 Erwachsene in unterschiedlichen Altersgruppen und Graduierungen. Neu ist mittwochs das Training für Wiedereinsteiger 50 plus. Aktuell ist ein Anfängerkurs für Jugendliche und Erwachsene angelaufen.

