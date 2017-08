Wutöschingen In Wutöschingen wird eine angestrengte Suche nach Medizinern betrieben

In Wutöschingen wird eine angestrengte Suche nach Medizinern betrieben

Für das geplante Ärztehaus in Wutöschingen fehlen Interessenten, die eine Praxis betreiben wollen. Die Gemeinde wirbt deshalb unter anderem mit einer Plakataktion um Mediziner.

Es nicht zu übersehen und fällt sofort auf: Die Gemeinde Wutöschingen wirbt derzeit mit einem großen Plakatbanner für die Ansiedlung eines Hausarztes. Im Ortszentrum von Wutöschingen, in zentraler Lage beim Rathaus und beim Seniorenzentrum, soll ein modernes Ärztehaus mit weiteren Räumen für eine Apotheke sowie Therapieeinrichtungen entstehen. Der Bauplatz ist vorhanden, die Planung steht, aber ein Arzt für die Praxis ist nicht in Sicht.

Deshalb hat sich Bürgermeister Georg Eble mit dem Gemeinderat darauf verständigt, per Bannerwerbung einen Hausarzt oder ein Hausarztteam zu finden. „Wir haben schon alles Mögliche versucht, bislang leider ohne Erfolg“, erklärt der Bürgermeister. Selbst die persönliche Ansprache von Ärzten im Klinikum Freiburg habe nicht weiter geholfen. Auch in verschiedenen Foren und auf Plattformen, die von Ärzten besucht werden, wirbt die Gemeinde Wutöschingen für ein sicheres, zukunftsfähiges und einkommensstarkes Standbein als Allgemeinmediziner in der Wutachgemeinde.

Derzeit gibt es noch eine Hausarztpraxis, aber für die wachstumsorientierte Kommune, die auch dieses Jahr wieder einige neue Baugebiete für den Wohnungsbau erschließt, reicht diese eine Arztpraxis bei Weitem nicht aus. Edmond Noller, der seine Zulassung im Jahr 2014 als Allgemeinarzt und Psychotherapeut zurückgegeben hat, kennt das Dilemma und unterstützt Bürgermeister Eble bei der Ärztesuche.

„Wenn sich ein Bürgermeister an die Regeln hält, hat er keine Chance, einen Arzt für seine Gemeinde zu finden“, ist die Meinung des Mediziners. Er zeigt die Gründe auf, warum dies schier unmöglich sei. Als Hauptgrund nennt Noller die Politik, denn der Staat sei es, der keine Landarztpraxen mehr wolle. Das Reglement lasse wenig Spielraum und die Kassenärztliche Vereinigung sträube sich gegen ärztliche Zulassungen in der Breite. „Da geht es um die Verteidigung von Pfründen, denn die gewählten Vertreter dieser Vereinigung vertreten die Interessen der Politik“, ist Nollers Ansicht.

Aber es gebe noch weitere Gründe, warum junge Ärzte keine Landarztpraxen betreiben wollten. Noller verweist auf die Arbeitszeiten, die sich mit Familienplanung für Frauen oder auch Männer, die ihre Vaterrolle ernst nehmen, kaum vereinbaren ließen. Außerdem habe sich das Berufsbild verändert: Die jungen Mediziner zögen ein Angestelltenverhältnis ohne eigene Verantwortung für eine Praxis vor. Zudem erschwere die stark zunehmende Bürokratie die Arbeit. „Für die Arbeit am Patienten bleibt kaum Zeit, denn der ganze Schreibkram frisst die wertvolle Arbeitszeit auf“, erklärt der ehemalige Landarzt, der für seine Praxis zunächst keinen Nachfolger fand. Als dann doch einer in Sicht war, hätten sich die Hürden für eine erneute Praxiszulassung als so hoch erwiesen, dass der Interessent darauf verzichtet habe.

Nun hofft die Gemeinde Wutöschingen, über die unterschiedlichen Werbemaßnahmen doch noch einen Arzt oder eine Ärztegemeinschaft für das neue Ärztehaus zu finden. Für die Einrichtung der Praxis gibt es im Übrigen über das sogenannte Landärzteprogramm BW sogar Zuschüsse vom Land und auch die Gemeinde selbst will der ärztlichen Existenzgründung unter die Arme greifen.

Die Pläne

Das Ärztehaus soll im Erdgeschoss die Apotheke und die Arztpraxis für Allgemeinmedizin beherbergen sowie im ersten Obergeschoss eine Zahnarztpraxis. Im zweiten Obergeschoss sind jeweils zwei große Eigentumswohnungen über zwei Etagen mit je 160 Quadratmetern Wohnfläche vorgesehen. Der Bauträger ist die Firma Ambiente Wohnbau GmbH, die das Gebäude errichten wird, sobald die Flächen für die Arztpraxen, die Apotheke und die Wohnungen verkauft sind.