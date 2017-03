Wutöschingen In Schwerzen entsteht Baugrund für 16 Einfamilienhäuser

Der Gemeinderat hat dem Bebauungsplan Grünweg in Schwerzen zugestimmt. Auf einem Ackergelände sollen 16 Bauplätze für Einfamilienhäuser entstehen. Mit der Ausweisung des Baugrunds reagiert die Gemeinde Wutöschingen auf die große Nachfrage nach Baugrund: Derzeit stehen 140 Familien auf der Warteliste für Baugrund.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes für den Bereich „Grünweg“ in Schwerzen kann die Gemeinde wieder dringend benötigtes Bauland schaffen. Auf dem Ackergelände, das an die bestehende Bebauung Richtung Wutach angrenzt, entstehen 16 Bauplätze für Einfamilienhäuser. Auf der Warteliste für einen Bauplatz in der Gemeinde Wutöschingen sind derzeit 140 Familien gelistet. „Wir müssen dringend reagieren, denn wir haben einfach nichts mehr anzubieten“, sagte Bürgermeister Georg Eble.

Die Bauplätze werden über den Grünweg erschlossen, eine weitere Ringstraße ermöglicht die Zufahrt zu den Grundstücken, die nicht direkt vom Grünweg her befahrbar sind. Durch das Anlegen eines neuen Wirtschaftsweges mit einer Breite von vier Metern ist weiterhin gewährleistet, dass auch die Landwirte die dahinter liegenden Felder bewirtschaften können. Die Größe des Baugebietes liegt bei knapp 1,7 Hektar, die Bauplatzgrößen variieren zwischen 590 und bis zu 670 Quadratmetern. Das Schmutzwasser von den Gebäuden im hinteren Bereich der Ringstraße muss über eine zentrale Hebeanlage in das bestehende Mischwassernetz im Grünweg befördert werden, da die Höhenlage für Freispiegelleitungen nicht ausreichend ist. Dies erfolgt über eine zentrale Hebeanlage, die im Eigentum der Gemeinde ist. Die Betriebs- und Wartungskosten trägt dafür ebenfalls die Gemeinde. Dies gilt jedoch nur bei Bauvorhaben mit Unterkellerung, in dem Schmutzwasser anfällt. Das Niederschlagswasser auf den jeweiligen Baugrundstücken ist direkt auf dem Grundstück durch Versickerung zu beseitigen, dies lassen die Bodenverhältnisse zu, das Anlegen von Zisternen ist möglich. Das Straßenoberflächenwasser wird über ein Ringsystem gesammelt und in zentralen Versickerungsmulden abgeleitet.

Pro Wohnung sind zwei Stellplätze für Autos nachzuweisen, es ist eine Einzel- und Doppelhausbebauung möglich, die Anzahl der Wohnungen pro Gebäude ist auf zwei beschränkt. Als Dachformen sind Satteldächer und Pultdächer auch in versetzter Form zulässig, bei Garagen, Carports und anderen Nebengebäuden auch extensiv begrünte Flachdächer. Die Gebäudehöhe darf eine Traufhöhe von sechs Metern und eine maximale Firsthöhe von 8,50 Metern nicht überschreiten. Das nach einem Umweltbericht erstellte Pflanzgebot auf den Grundstücken ist einzuhalten, die Gemeinde kümmert sich um die Bepflanzung entlang der Straßen, die Kosten werden beim Grundstückskauf umgelegt.

Das Baugebiet eröffnet Möglichkeiten zur weiteren Ausdehnung Richtung Wutach, falls in der Generationenfolge weiterhin Baugrund benötigt wird. Der Gemeinderat stimmte dem Plan-Entwurf, die Offenlegung erfolgt durch eine einmonatige Planauslage.

Titel Info

Text Info

Aufzaehlung_Info_Symbol

.SK Plus