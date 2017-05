Wutöschingen Im Einsatz für das Frauenhaus: Schüler der Alemannenschule organisieren Benefizlauf

Schüler der Alemannenschule organisieren für das Frauenhaus in Waldshut ein Benefizlauf, bei dem 1 162,70 Euro zusammen kommen. Dieses Projekt ist Teil der Hauptschul-Abschlussprüfung.

Wutöschingen – „Wir wollten etwas machen, was wirklich sinnvoll ist“, erklärte Jan Leingruber zum Projekt „Sponsorenlauf“, bei dem die vier Schüler der Alemannenschule für das Frauenhaus in Waldshut 1 162,70 Euro zusammen bekamen. Alljährlich haben die Schüler der neunten Klasse an der Alemannenschule die Aufgabe eine Projektprüfung abzulegen. Diese Prüfung ist Bestandteil der Hauptschul-Abschlussprüfung, gleichwertig wie ein Hauptfach.

Bei der Auswahl der Projekte, insgesamt gab es in diesem Schuljahr neun verschiedene Aktivitäten, haben sich vier Jungs überlegt, einen Sponsorenlauf zu organisieren und durchzuführen. Wie bei allen Projekten zählt der gesamte Ablauf, von der Idee über die Vorbereitung, was die Gruppenbildung, die Materialbeschaffung und auch die Auswertung sowie die Projektbeschreibung betrifft, zur Aufgabenstellung. Die Jugendlichen haben sich also konkret damit auseinandergesetzt ein Projekt zu finden, was sich eignet um Sponsoren zu gewinnen und gleichzeitig auch noch Unterstützer, die bereit sind, sich dafür persönlich einzusetzen. Mit dem Frauen- und Kinderschutzhaus in Waldshut fanden die Jungs ein ideales Projektziel und ernteten bei der Geschäftsführerin Regina Keite und bei Eva-Maria Zuber, der Vorsitzenden des Trägervereins, große Zustimmung. Schließlich konnte die Projektgruppe aus den fünften Klassen fünf Schulkinder überzeugen, den Sponsorenlauf zu übernehmen. Binnen kurzer Zeit war die 1000 Euro-Marke geknackt.

Abschließend galt es noch das komplette Projekt zu präsentieren und die Dokumentationen vorzulegen, um auch das Ergebnis und den Abwicklungsprozess zu reflektieren. Die Projektgruppe zeigte sich äußerst zufrieden mit ihrem Ergebnis. „Wir hatten uns überlegt, dass Frauen und Kinder durch häusliche Gewalt öfter mal in Not geraten und dass es deshalb ganz wichtig ist, diese Einrichtung zu unterstützen“, bestätigten Jan, Samuel, Noah und Ruben ihr Vorhaben und Lernbegleiter Jochen Braun stimmte dieser Entscheidung zu. Mit Freude konnten die Jungs schließlich den symbolischen Scheck persönlich an die Verantwortlichen des Frauen- und Kinderhauses überreichen. Dort werden im Jahr rund 40 Frauen oft zusammen mit ihren Kindern betreut.