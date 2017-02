Horheim/Schwerzen Horheimer und Schwerzener Narren sorgen bei Bunten Abenden für Stimmung

Zwei Abende mit vollem Programm bot die Vereinsgemeinschaft. Besucher genießen den Trubel. Manfred Oschwald wurde bei der Veranstaltung zum neuen Ehrenmitglied ernannt.

Mit fröhlichem Narri-Narro startete die Vereinsgemeinschaft der Horheimer und Schwerzener Narren mit zwei gemeinsamen bunten Abenden in die fünfte Jahreszeit. Zweimal geballte Narretei und lustiges Treiben mit jeweils 15 Programmpunkten, außerdem Musik und Tanz mit Barbetrieb bis in die Morgenstunden. Wer die Fasnacht liebt konnte diesen Trubel also ausgiebig genießen. Dass Gerda und Manfred Oschwald und auch Sohn Andreas Oschwald sowie Thomas Duttlinger seit Jahrzehnten vom Fasnachtsvirus befallen sind, wurde ihnen mit Auszeichnung bescheinigt. Manfred Oschwald wurde von der Horheimer Narrenzunft Chropfli zum Ehrenmitglied ernannt und die weiteren drei Narren für ihre 20-jährige aktive Mitgliedschaft geehrt.

Auf der Bühne gab es fetzige Tanzaufführungen zu sehen, angefangen von den Turnermädels über die Country-&Line-Dance-Friends Hochrhein, den Fallenstellern und auch der Narrenzunft. Von poppigem Sound bis hin zu scharfen Gitarrenriffs boten die Tänzerinnen und Tänzer eine rasante Aufführung nach der anderen und die Trommlergarde aus Schwerzen hatte einen Vorgeschmack auf den Umzug mit dabei. Nachdem sich im Saal jedoch keine Alice Schwarzer fand, beschloss Christof Widder als Männerrechtler in die Bütt zu steigen und stellte mutig ein paar Männerparolen auf, die jedoch nur zaghafte Zustimmung fanden. Selbst die Forderung nach mehr Taschengeld, trauten sich die Männer nicht lautstark zu bestätigen. Und so kam der Büttennarr zu dem Schluss, dass wohl so wie es ist, alles gut sein muss.

Der Musikverein Schwerzen brachte jedoch ein sehr brenzliges Thema auf die Bühne. Da standen sie in Reih und Glied und kniffen verzweifelt die Beine zusammen – die längste Schlange der Welt – wer kennt die nicht, natürlich die vorm Damenklo. Mit viel Witz wurde das Problem besungen, die Gäste bogen sich vor Lachen und mitfühlendem Erbarmen. Auch der Sketch an der Hotelrezeption unter dem Motto "Sie hätten können", entlockte der Narrenscharr kräftigen Applaus und mit der historischen Hitparade von Dieter Thomas Heck kam nicht nur Nostalgie in den Saal, sondern richtig Schwung und Stimmung. Der Schwank über das Jägerlatein zum Bär Bruno ließ sogar Roberto Blanco nochmal auf der Bühne erscheinen, der wohl versteckt hinter den dunklen Tannen seine Späße trieb. Mit einem Anfeuerungs-Kanon für die größte Schnecke, die je gesehen wurde, verabschiedete sich das Programm und die Tiko's übernahmen mit Party-Hits den weiteren Abend.