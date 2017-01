Wutöschingen Horheimer Guggen-Party als Ohrenschmaus für Fans der schrägen Töne

Kohlrütti-Chlöpfer stellen bei großer Guggen-Party ihr neues Kostüm vor und unterhalten in der Wutachhalle mit fetziger Musik

Horheim (hg) Was wäre die Hochrhein-Fasnacht ohne Guggenmusik? Kaum auszudenken für echte Fans der schrägen Töne! Bei der großen Horheimer Guggen-Party hatten die Freunde dieser lautstarken Blas- und Trommlermusik die beste Gelegenheit, über die Dauer von zwei Abenden 15 verschiedene Guggenmusikgruppen zu genießen. Durch die aufwendige Verkleidung und Schminkkunst sind die Guggen nicht nur ein Genuss für die Ohren der schrägen Musikliebhaber, sondern auch eine absolute Augenweide.

Die Gastgeber, die Kohlrütti-Chlöpfer Horre, stellten am Abend ihr neues Kostüm vor und wurden lautstark sowie mit überschwänglichem Applaus begrüßt. Hauptsächlich die jungen Fasnachtsfans erfreuten sich am popigen und rockigen Sound der Guggen-Bands. Die meisten Guggenmusiken kamen aus der umliegenden Region, einige fanden den Weg auch vom Bodensee und aus Österreich nach Horheim in die Wutachhalle. Dort wurde am ersten Abend sogar noch zusätzlich in einem Außenzelt gefeiert, denn parallel auf zwei Bühnen konnten die Guggenmusiker abwechselnd mit den beiden DJ's Rüssel und Knitter ihre Darbietungen präsentieren. Wer sich also auf die diesjährige Fasnachtsmusik intensiv einstimmen wollte, war in der Wutachhalle goldrichtig. Und dieses Bedürfnis hatten recht viele, die Veranstaltungen waren gut besucht und die Kohlrütti-Chlöpfer können mit Stolz auf einen gelungenen Ramba-Zamba-Event zurückblicken. Auch für die passende Erfrischung mit raffinierten Cocktails, Hochprozentigem und süffigen Getränken sowie Softdrinks war an den Bars bestens gesorgt. Die Kostüme sind also schon mal parat, die Instrumente eingespielt, die Fasnachtssaison für die Guggenmusiken hat somit begonnen.