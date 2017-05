Wutöschingen Horheim: Irish Folk lässt keinen kalt

Die deutsche Band Crosswind kommt bei ihrem Auftritt im voll besetzten Kulturhaus Purpur sehr gut an. Vier Musiker beherrschen den volkstümlichen Sound

Horheim (hg) Wenn sich eine deutsche Band an Irish Folk versucht, muss dies nicht unbedingt mit Erfolg gekrönt sein. Die vier Musiker der Band Crosswind bewiesen bei ihrem Auftritt im Kulturhaus Purpur jedoch das absolute Gegenteil: Mit Akustikgitarren, Flöte und Geige brachte die junge Band den perfekten Sound von der grünen Insel an den Hochrhein.

Zum ersten Mal gastierte die Band Crosswind, die in ganz Deutschland, von Nord nach Süd und von Ost nach West, überall auf großen Bühnen wie auch in kleinen Clubs seit 2012 unterwegs ist, im Purpur und schaffte es, das Publikum im Handumdrehen zu begeistern. Mit traditionellen irischen Texten und Melodien, die von den Musikern selbst für die Band arrangiert werden, zeigte Crosswind, dass auch deutsche Musiker den Zugang zur irischen Musik finden können. "Wir stehen in regem Austausch mit irischen Musikern", erklärte Sänger und Flötenspieler Mario Kuzyna im Interview während der Pause. Alle vier Musiker, darunter auch eine Frau, Béatrice Wissing, die die Geige spielt, sind außer mit der Band Crosswind auch noch in anderen Ensembles unterwegs.

Mit Spaß und Freude an der Musik, mit Leichtigkeit und Charme wurde das Publikum im Purpur in das Konzert aktiv involviert. Die Gäste sangen und klatschten vergnügt mit. "Das Publikum ist total gut drauf hier", freute sich der Flötenspieler der auch gerne mal einen eigenen Song komponiert und ergänzte: "Ihr gebt uns ganz viel Energie zurück, das ist einfach schön hier."

Die Band ist das ganze Jahr hindurch auf Tournee. In Horheim fühlten sich Musiker und Zuhörer wie eine Einheit; die bekannte Wohnzimmeratmosphäre, die liebevolle Betreuung von Anita und Thomas Althaus sorgen immer wieder für einen gelungen Konzertabend. Die begeisterten Gäste applaudierten frenetisch und lange, was selbstverständlich willkommene Zugaben nach sich zog.