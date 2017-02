Wutöschingen Hemdglunker ziehen fröhlich durch die Gassen von Wutöschingen

In Wutöschingen, Horheim, Degernau, Schwerzen und Ofteringen nehmen zahlreiche Narren an Hemdglunkerumzügen teil.

Die in weiße Hemden gehüllten Narren scharrten bereits ungeduldig mit den Füßen. Die Fackeln lagen bereit, aber die Dunkelheit ließ auf sich warten, ein herrliches Abendrot zeigte sich am Himmel. Eine große Schar fröhlicher Schwerzener setzte sich schließlich mit brennenden Fackeln bei Einbruch der Dämmerung von der Narrenstube aus in Bewegung und schlug den Weg durchs Dorf ein. Mit lauter Musik, begleitet vom Musikverein Schwerzen und einigen kleinen Trommelkünstlern, wurde Rabatz gemacht. Ehrenzunftmeister Walter Stritt hob seine Stimme und ließ den närrischen Ruf ertönen: "Hoorig, hoorig, hoorig ist die Chatz", und das Gefolge stimmte lautstark mit ein. Am Schluss gab es für alle Glühwein, Punsch und Gebäck bei der Zunftstube und die Musiker spielten noch weiter zum vergnüglichen Feiern auf. Auch in Wutöschingen, in Horheim, in Degernau und Ofteringen zogen die großen und kleinen Narren als Hemdglunker durch die Straßen und verkündeten mit lautem Rufen die fünfte Jahreszeit.