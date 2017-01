Wutöschingen Heinrich Baumann erinnert sich zur Jahreswende an das schlimmste Ereignis seines Lebens

Heinrich Baumann erlebt 1951 schweren Unfall als Rettungssanitäter, bei dem ein 24-jähriger Kollege ums Leben kommt.

Wutöschingen (hg) "Ach, wie schnell vergingen die Jahre, vieles kommt mir nochmal in den Sinn", singt Jubilar Heinrich Baumann, der gestern seinen 94. Geburtstag feiern konnte, mit sanfter Stimme. Seit 19 Jahren lebt der gebürtige Hornberger im Awo-Seniorenzentrum Sonnengarten in der Wutöschinger Ortsmitte und hat dort nach Waldshut sein drittes Zuhause gefunden.

Für Heinrich Baumann sind die Weihnachtszeit und der Jahreswechsel immer mit einem Déjà-vu verbunden: vor 65 Jahren, am 21. Dezember, ereignete sich bei einem seiner Einsätze als Krankenpfleger ein folgenschwerer Unfall. "Das war die traurigste Jahreswechselzeit, die ich je erlebt habe", sagt der alte Mann gedankenversunken.

Baumann hat in seinem langen Leben viel erlebt, war im Krieg und in russischer Gefangenschaft in Sibirien. Aber dieser Unfall hat sich tief in sein Gedächtnis eingeprägt. Gegen 19 Uhr waren die Rettungssanitäter des Spitals Waldshut an jemem Adventsabend 1951 durch einen Notruf alarmiert worden; laut Polizeispruch hieß es, in Albbruck sei ein schwerer Unfall passiert.

Der Fahrer des Rettungswagens, ein 24-jähriger Sanitäter, beeilte sich entsprechend der Dringlichkeit und fuhr sehr schnell. Die Reifglätte auf der Straße in Höhe der Tankstelle bei Albbruck, Richtung Albtal, wurde schließlich dem Rettungswagen und den Insassen zum Verhängnis: Das Auto geriet ins Schleudern, überschlug sich und rutschte auf dem Dach die Böschung zum Kraftwerkkanal hinunter. Durch den Überschlag wurde die Beifahrertür abgerissen, Heinrich Baumann wurde herausgeschleudert und durch die Rettungsbare schwer verletzt, die ebenfalls aus dem Wagen geschleudert wurde.

"Dennoch war dies mein Glück", erinnert sich der Senior, "mir wurde nochmal mein Leben geschenkt." Der verunglückte Rettungswagen versank in den Fluten des 14 Meter tiefen Kraftwerkkanals und der junge Fahrer ertrank. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Notruf gar nicht so extrem dringend war. Eine Frau war ebenfalls auf Glatteis mit dem Fahrrad gestürzt, hatte aber nur eine kleine Platzwunde am Kopf und eine leichte Gehirnerschütterung erlitten.

Heinrich Baumann wurde im Waldshuter Krankenhaus stationär behandelt. Eine der Pflegeschwestern, damals noch Ordensschwestern, war die leibliche Schwester des tödlich verunglückten Fahrers. Dieser Umstand war für Baumann besonders bedrückend: er hatte überlebt, wurde hier wieder gesund, der junge Kollege und Bruder der Pflegekraft war jedoch tot. Der Unglückswagen mit dem Toten wurde erst im neuen Jahr aus dem Kanal geborgen, weil erst dann seitens des Kraftwerkes der Wasserspiegel abgesenkt werden konnte.