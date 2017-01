Wutöschingen Hallensanierung in Degernau wird teurer

Hallensanierung in Degernau wird teurer

Die Kosten für die Hallensanierung in Degernau belaufen sich derzeit auf 938.000 Euro. Ein Ausfall der Sportstättenförderung ist möglich.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Gemeinderat beschäftige sich in seiner jüngsten Sitzung ein weiteres Mal mit der Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle in Degernau. Nach erneuten revidierten Bescheiden seitens des Regierungspräsidiums muss die Gemeinde mit einem Ausfall der Sportstättenförderung rechnen, da die Halle in diesem Ortsteil nicht ausschließlich für den sportlichen Betrieb genutzt wird.

Diese Kosten können aber auch nicht aus den Fördermitteln des Dorfkern-Sanierungs-Förderpaketes übernommen werden. Deshalb muss die Gemeinde mit einem höheren Eigenanteil an der Gesamtmaßnahme rechnen. Die bisherigen Kosten belaufen sich auf 733 269 Euro, aus dem Sanierungsfördertopf würden 150 826 Euro fließen und aus der Sportstättenförderung, falls diese dennoch gewährt wird, 96 783 Euro.

Die Gesamtkosten erhöhen sich nun um 205 000 Euro und liegen demnach bei rund 938 000 Euro. Je nach Bewilligung der Sportstättenförderung bleibt für die Gemeinde ein Eigenanteil von 747 525 Euro oder im besseren Fall von 650 742 Euro. Der Gemeinderat stimmte der Umsetzung der Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahme nach der aktuellen Kostenrechnung einstimmig zu.

Inzwischen fand nämlich eine Begehung mit den Vereinsvertretern in der Halle statt, bei der einige weitere Sanierungsmaßnahmen als zwingend notwendig erachtet wurden. So wurde bemängelt, dass die Armaturen teilweise nicht mehr gut funktionieren, die Wassertemperaturen unterschiedlich sind. Tische und Stühle zeigen extreme Gebrauchsspuren und auch für das Tisch- und Stuhllager wird ein neuer Rollwagen gebraucht. Mobile Spiegelwände, Sitzmöglichkeiten im Anbaubereich, Drahtseile und Deckenhaken für Dekorationen und eine automatische elektrische Steuerung für die Außenjalousien, je nach Sonnenstand, werden benötigt.

Nach eingehender Fachberatung mit Architektin Andrea Rinne, dem Elektrofachplaner Michael Durst, Sanitär- und Heizungsplaner Sven Behringer und dem Brandschutzsachverständiger Gerhard Funk kam ein erneuter Maßnahmenkatalog zusammen. Der verdeutlichte, dass eine grundlegende Sanierung nicht umgänglich ist. "Wir müssen die Sache jetzt einfach richtig machen, sonst fangen wir in Kürze wieder an", erklärte Bürgermeister Eble die Notwendigkeit der umfangreichen Sanierung.

Alle Dusch- und Umkleideräume müssen von der Wasserinstallation über die Fliesenbeläge komplett erneuert werden. Ebenso die Fußbodenheizung und die Beleuchtung im Dusch- und Umkleidebereich sowie im Flur. Des Weiteren soll eine Akustikdecke im Hallenbereich sowie im Anbaubereich eingebaut werden. Bei den Akustikdecken gab es Überlegungen in der Ausführung zu differenzieren, da in der Halle viele Holzelemente vorgesehen sind und dort eine einfache, farblich gestaltete Akustikdecke eine bessere Optik zulässt, als eine sehr hochwertige Holzakustikdecke. Eine solche ist jedoch für den Anbaubereich vorgesehen.