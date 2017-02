Wutöschingen Gründungsmitglieder des TV Schwerzen erhalten Blumen

Der TV Schwerzen zeichnet die Gründungsmitglieder für 45 Jahre Treue aus. Die Übungsleiterinnen danken den motivierten Frauen, die gern ins Training kommen.

Schwerzen – Außergewöhnliche Ehrungen nahm die Vorsitzende Lucia Himmelsbach vom Turnverein Schwerzen in der Hauptversammlung vor: Elf Turnerinnen sind bereits seit der Gründung vor 45 Jahren dabei. Die Mischung aus sportlicher Betätigung und dem kameradschaftlichen Umgang miteinander hält die Frauen jung: „Wir haben alle keinen Buckel“, freut sich Übungsleiterin Elli Zimmermann. Die älteste Seniorin ist 92 Jahre alt.

Von der ersten Stunde des Turnvereins Schwerzen an sind dabei: Elli Zimmermann, Ursel Albicker, Karin Boller, Elfriede Marder, Pia Meßmer, Helga Busch, Schriftführerin Gisela Schepers, gleich zwei Frauen mit dem Namen Hildegard Zimmermann, Gisela Würth und Karin Schilling. Die 35 Jahre geschafft hat Lieselotte Buri. „Es ist nicht selbstverständlich, dass man mit Elan und Hingabe so lange dabei ist, wir sind so froh, dass wir dich haben“, sagte die Vorsitzende Lucia Himmelsbach und freute sich besonders über die langjährige Übungsleiterin Elli Zimmermann.

Die beiden Übungsleiterinnen waren voll des Lobes für ihre Frauen: „Es gibt kaum eine Stunde ohne den Spruch: 'Heute war's richtig toll.' Danke, das ist nicht üblich“, schwärmte Ellen Lersch. „Das ist was Eigenes vom Turnverein Schwerzen, dass man hier eine gewisse Dankbarkeit empfindet.“ Sie hatte die Geburtsdaten addiert, die Frauengruppe ist insgesamt 1656 Jahre alt und durchschnittlich 72 Jahre alt. Die Fitnessgruppe kommt auf 1327 Jahre und im Durchschnitt auf 55 Jahre. Die fleißigsten Frauen waren Renate Schäfer, Hildegard Zimmermann und Helga Albrecht. In die Fitnessgruppe kamen am häufigsten Kassiererin Iris Strittmatter, die Vorsitzende Lucia Himmelsbach und Daniela Kaiser.

Elli Zimmermann freute sich, in Walli Stocker, Luise Steck und Emma Michalek die fleißigsten Senioren zu ehren: „Es ist einfach schön bei euch, ihr seid trotz Alter noch Spitze!“ Neben den regelmäßigen Turnstunden machten die Frauen auch Wanderungen, einen Ausflug und ein Grillfest, wie Schriftführerin Gisela Schepers berichtete. Kassiererin Iris Strittmatter hatte ein kleines Minus ermittelt und bat im kommenden Wahljahr um eine Ablösung im Amt. Die Frauen hatten 200 Euro für Pater Daison Thaikattils Projekt gespendet. Bürgermeisterstellvertreterin Rita Billich überbrachte der Frauenrunde die Grüße der Gemeinde und dankte für die Kaffeestube an der Fasnet: „Danke für die Bereitschaft, mehr zu tun für die Gemeinschaft als alle anderen. Der Fastnachtskampf steht an. Die Kaffeestube im Pfarrheim gehört einfach dazu.“

Termine

Jeden Dienstag turnen die Senioren um 18 Uhr, die Frauen um 19 Uhr und die Fitnessgruppe um 20 Uhr in der Wutachhalle Horheim-Schwerzen. Mittwochs um 8.30 Uhr läuft die Walkinggruppe, Treffpunkt ist die Sommerhaldenhütte. Neue Turnerinnen sind herzlich willkommen.