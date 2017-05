Wutöschingen Glanzlicht auf der Bühne: Cris Cosmo und Band reißen Publikum in der Klosterschüer Ofteringen mit

Mitreißend: Cris Cosmo und Band begeistern Publikum in der Klosterschüer Ofteringen. Die Performance samt Lichtshow setzt dem Konzert das i-Tüpfelchen auf.

Ofteringen – Ein wenig ausgeflippt kam die Band in ihren bunten Anzügen mit kurzen Hosen schon daher – Cris Cosmo brachte aus seiner Tour „Alles blau“ einige Songs mit, die die sommerliche Leichtigkeit, das Feuer der Liebe und auch den frechen Mut der Revolution in sich tragen. Selbst sieht sich der Künstler, der alle Gigs mit seiner Akustikgitarre begleitet als Reisender, eines der Lieder beschreibt sein aufregendes Leben. Mit bärenstarkem handgemachtem Rock, einigen Funk-Einflüssen und auch Klängen, die an Latino-Reggae erinnern, schaffte es der quirlige Musiker zusammen mit seiner Band die rund 140 Zuhörer in der sonst so beschaulichen Klosterschüer richtig auf Touren zu bringen.

Nur wenige blieben auf ihren Stühlen sitzen, die Mehrzahl der Gäste hüpfte und tanzte im Sound der Vollblutmusiker mit. Der Rhythmus ging unter die Haut und vor allen Dingen in die Beine. Satte Gitarrenriffs gepaart mit virtuosen Saxophone- und Trompetenklängen sowie den Keyboards, das sich perfekt in Szene setzten und den unbändigen Drums, kurzum, eine geniale Besetzung, die das rustikale Gemäuer zum Beben brachte. Direkt vom letzten Auftritt brachte Cris Cosmo einen Song aus dem Allgäu mit, der die Frage stellte „Wer bin i?“, um die Antwort mit dem nächsten Lied auch schnell zu liefern, denn der Song trägt den Titel „fremd“. Dazu hatte sich der Kosmopolit auch etwas einfallen lassen und spielte temperamentvolle Lateinamerikanische Lieder. Mit „Herzschlag“ und „Zeit haben“ fand Cris Cosmo auch den Dreh zu gefühlvollen Stücken, die die Gäste ebenso begeisterte wie die wilden und funkigen Stücke wie „Völkerverständigung“ oder „Eskalieren“.

Mit Berichten aus dem Leben auf Tour oder auch vertont als Song ließ der Entertainer, wie er sich selbst auch besingt, die Konzertgäste an seinem Leben teilhaben. Warum Cris Cosmo jedoch nicht im Radio zu hören ist, erfuhren die Fans erst bei der Zugabe, denn da erklärte Cris den Unterschied zu „Beyoncé“. Anhaltender Applaus lockte den Sänger und Gitarrist immer wieder auf die Bühne und nassgeschwitzt gaben die Musiker alles, um die begeisterten Besucher zu beglücken. Die Performance samt Lichtshow setzte dem Konzert das i-Tüpfelchen auf und Annette Loll kann zusammen mit dem Kulturring nur gelobt werden, Mut zu zeigen auch einmal etwas modernere Klänge in die Schüer geholt zu haben.