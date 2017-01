Wutöschingen Gläubige feiern den Antoniustag

Zahlreiche Gläubige haben in Horheim den Antoniustag gefeiert. Pater Daison Thaikkattil sprach in seiner Predigt über die Bedeutung der Demut.

Den großen Wallfahrtstag begingen am Antoniustag, 17. Januar, zahlreiche Gläubige. Bereits morgens besuchten sie die Eucharistiefeier zum Patrozinium in der Wallfahrtskapelle St. Antonius Horheim. Pater Daison Thaikkattil erläuterte in seiner Predigt die Bedeutung der Demut im Sinne des Apostels Paulus. Nicht sich kleinmachen, sondern achtsam, respektvoll und offen zu sein, um den Menschen zu hören, dies verdeutlichte der Kooperator anhand von Beispielen aus dem täglichen Leben mit seinem Patenkind und dem Interview eines Fußballtrainers. Die Demut sei aktuell gefordert bei Flüchtlingen und Ausländern. „Auch wenn es jedes Jahr weniger Gläubige hat, Sie hier sind uns treu geblieben, dafür danke ich Ihnen“, freute sich Pater Daison Thaikkattil über die sehr gut gefüllte Antoniuskapelle. Musikalisch umrahmt wurde die Messe von den Antoniusbläsern unter der Leitung von Hans Lüber. Die Seidenkrawatte mit dem Antoniusbild wird nur für diesen Anlass verwendet. Die Vesper am Nachmittag wurde vom Kirchenchor Schwerzen-Horheim gestaltet.