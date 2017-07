Wutöschingen Gisela Pfeifer aus Degernau seit 25 Jahren Südkurier-Zusteller

Ehrung durch DKZ-Regionalleiterin Rita Watz und Gebietsleiter Norbert Pfaff. Tätigkeit als Zeitungsausträgerin hält 74-Jährige fit

Wutöschingen (ywü) Gleich zwei besondere Ereignisse konnte Gisela Pfeifer aus Degernau kürzlich feiern. Neben ihrem 74. Geburtstag, den sie gemeinsam mit Ehemann Walter in guter Gesundheit begangen hatte, konnte sie auch ein Zustellerjubiläum feiern. Bereits seit 25 Jahren ist Gisela Pfeifer bei Wind und Wetter frühmorgens unterwegs und stellt den Südkurier und Alb-Bote sowie die Arriva Post zu, damit die Leser ihre Zeitung mit dem ersten Kaffee genießen können. Besuch erhielt sie deshalb auch von zwei Vertretern dieser Zeitung: Direkt-Kurier-Zustell-Regionalleiterin Rita Watz und Gebietsleiter Norbert Pfaff überbrachten Blumen, Geschenke und Glückwünsche. In gemütlicher Runde wurde über die vergangenen 25 Jahre resümiert. Gisela Pfeifer erinnerte sich noch genau an die Anfänge. Der frühere Gebietsleiter Paul Isele aus Bettmaringen hatte sie damals direkt angesprochen, nachdem es regen Zustellerwechsel gegeben hatte. Ursprünglich hatte die mittlerweile verstorbene Tochter für etwa ein Jahr die Zeitung zugestellt. Als diese mit dem zweiten Kind schwanger wurde, sprang Gisela Pfeifer vorübergehend ein. In den Ferien und im Krankheitsfalle halfen auch mal die drei Söhne. Sie ist zufrieden mit dem Zuverdienst, für den sie zwei Stunden täglich arbeitet. Rita Watz kennt die Vorteile des Zusteller-Jobs: "Man ist sein eigener Herr und hat das Gefühl, etwas getan zu haben." Sie freut sich, mit Gisela Pfeifer eine zuverlässige Zustellerin in Degernau zu haben. "Ich muss dafür nicht im Wald mit den Stecken rennen", ist auch Gisela Pfeifer zufrieden. Das Zeitung austragen hält sie fit, auch Ehemann Walter ist nach der Hüftoperation wieder auf den Beinen.

Jährlich wird sie wie jeder Zusteller über die Anweisungen belehrt. Neben geignetem Schuhwerk empfiehlt Norbert Pfaff das Tragen einer Stirnlampe und Spikes. Ein alter Tipp bei Eiswetter sei das Überziehen von selbst gestrickten Wollsocken über die Spikes, das weiß auch Gisela Pfeifer. Ebenso wichtig sind die Warnweste sowie eine Trillerpfeife bei Hunden oder Unfällen. Auch ein Erste-Hilfe-Päckchen gehört in die Tasche. Bei seiner nächsten Tour in der Region bringt er mit, was noch fehlt. Selbstverständlich ist auch die jährliche Unterzeichnung der Verpflichtungserklärung für die Arriva-Briefe, damit das Post- und Briefgeheimnis gewahrt werde, ergänzt Norbert Pfaff. "Die nächsten fünf Jahre machen Sie noch", wünschte sich Rita Watz zum Abschied.

