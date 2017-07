Wutöschingen Gemeinde passt Bestattungskosten an

Da die Kostendeckung seit Jahren nicht gegeben ist, und ein jährlicher Zuschussbedarf von rund 130 000 Euro anfällt, will die Verwaltung die Bestattungsgebühren anheben. Die Preise steigen dabei zum Teil um mehr als das Doppelte.

Es trifft jeden, denn in Deutschland darf niemand die sterblichen Überreste seiner Angehörigen einfach im eigenen Garten oder als Urne im Haus aufbewahren, diese müssen in einer öffentlich ausgewiesenen Grabstätte beerdigt werden.

Dementsprechend erstellen alle Gemeinden ihre Friedhofsatzungen und erheben entsprechende Bestattungsgebühren. In Wutöschingen wurden diese seit nunmehr 24 Jahren nicht mehr angepasst. Jetzt hat der Gemeinderat eine drastische Anhebung der Gebühren verabschiedet, denn bereits im Prüfbericht der Gemeindeprüfanstalt aus dem Jahr 2012 wurde beanstandet, dass der jährliche Zuschussbedarf im Bestattungswesen der Gemeinde mit rund 130 000 Euro viel zu hoch sei, die Kostendeckung weit unter den erhobenen Durchschnittswerten liegt und somit eine Überprüfung und Anpassung der Gebührenordnung zwingend notwendig ist.

Nun werden die Begräbnisse auch in Wutöschingen deutlich teurer. Bei der Bestattung in einem Doppelwahlgrab kostet der Grabplatz selbst nun statt 500 Euro das Doppelte, nämlich 1000 Euro, die Bestattung kostet 100 Euro mehr, für die Umrandung des Grabes verlangt die Gemeinde jedoch keinen höheren Preis, insgesamt kommen also Kosten in Höhe von 2100 Euro zusammen. Unterm Strich sind dies 600 Euro mehr als bisher.

Laut kalkulierter Kostendeckung müsste der Preis für diese Leistung jedoch bei 5926 Euro liegen. Der höchste Gebührenaufschlag wurde für das Urnenwahlgrab beschlossen, das kostete bisher 200 Euro, jetzt 750 Euro. Auch das Erwachsenenreihengrab, das bislang einen Preis von 150 Euro hatte, ist nun mit 500 Euro wesentlich teurer.

Ebenfalls das Einzel-Erwachsenenwahlgrab, das nun mit 750 Euro um 500 Euro teurer wurde. Wer eine Umbettung der verstorbenen Überreste beantragt, muss dafür künftig 50 Euro bezahlen, vorher lag diese Gebühr bei 15 Euro. Die Preise für das Urnenmischgrab und das Urnenstelengrab blieben mit 1000 Euro gleich. Ebenso die Bestattungsgebühren von 500 Euro für Kinder bis zehn Jahre. Alle weiteren Gebühren wie das Kinderreihengrab, die Urnenbestattungsgebühr und das Abräumen der Gräber wurden mit 100 bis 150 Euro weniger stark angehoben.

Bei der Friedhofsordnung hat die Gemeinde die Auswahl der Gräber neu festgestellt. Außerdem wurde das Grenzalter für Kinder von fünf Lebensjahre auf zehn Jahre festgesetzt, sowie das Nutzungsrecht bei Wahlgräbern in der Ruhezeit angepasst und dementsprechend auf 20 Jahre gesenkt, vorher lag die Zeit bei 22 Jahren.