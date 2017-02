Wutöschingen Gartenfachwirt aus Wutöschingen gibt Tipps zum richtigen Obstbaumschnitt

Viele Gartenfreunde wünschen ihn sich: Den eigenen Obstbaum. Momentan ist Hauptschnittzeit für die Bäume. Doch die fachgerechte Pflege ist nicht immer einfach und will gelernt sein. Edgar Koller aus Wutöschingen erklärt die richtigen Methoden.

Wutöschingen – Ein eigener Obstbaum im Garten bringt Jahr für Jahr knackige Äpfel oder frische Kirschen direkt auf das Grundstück. Die Umsetzung dieses Traums ist jedoch meist mit viel Arbeit verbunden – von Januar bis März beispielsweise ist Hauptschnittzeit. Edgar Koller ist Obst- und Gartenfachwart und bringt in Kursen des Obst- und Gartenbauverbands Hochrhein Interessierten die Feinheiten des fachgerechten Streuobstbaumschnitts bei. Bei Streuobst handelt es sich um einzelne oder im Verbund stehende Obstbäume in der Landschaft, die dem Erwerbsobst und Obstplantagen gegenüber stehen.

Ein gewisses Grundwissen in Sachen Schnitttechnik sei für Pflanzung, Aufzucht und Erhalt eines Obstbaums auch im Gartengebrauch enorm wichtig, erklärt Koller. Schließlich soll ein Obstbaum möglichst ertragreich sein und lange leben. 60 bis 80 Jahre alt könne ein solcher Baum bei fachgerechter Beschneidung werden, ohne regelmäßigen Schnitt ließe sich hingegen gerade mal die Hälfte erreichen, meint der 51-Jährige. In Baden-Württemberg gäbe es demnach zwar das meiste Streuobst in Deutschland, jedoch seien 70 Prozent davon "schlecht bis gar nicht" gepflegt.

Er erläutert, dass man Schnitttechniken in vier Kategorien unterteilen kann: "Der Pflanzschnitt direkt nach der Pflanzung ist unerlässlich. Im ersten bis zum zehnten Standjahr folgt der Erziehungsschnitt, in dieser Zeit sollte man den Baum konsequent jährlich schneiden. Ab dem zehnten Standjahr wird der Obstbaum den ersten Ertrag haben. Wird die Leiter zu kurz, kann man in den Erhaltungs- beziehungsweise Überwachungsschnitt übergehen, der nicht zwingend jährlich nötig ist. Hier werden zu dichte Triebe entfernt und es wird dafür gesorgt, dass die Krone lichter wird, damit auch die unteren Äste genug Licht abbekommen. Bei älteren Bäumen kommt der Verjüngungsschnitt zum Einsatz, dabei wird dickeres Holz entfernt, um die Produktion von jüngeren Ästen anzuregen. Die Dicke von sechs bis acht Zentimetern sollte man trotzdem nicht überschreiten, da der Baum die Wunde sonst nicht schließen kann, bevor er von holzzersetzenden Pilzen befallen wird."

Den Baumschnitt demonstriert Edgar Koller an einem acht Jahre alten Roten Boskoop-Apfelbaum – Erziehungsschnitt also. Oberhalb der Leitäste, das sind die drei bis vier untersten Äste, die den Stammast flankieren, sollten keine dickeren Äste entstehen, da die Beschattung der unteren sonst zu intensiv wäre. Edgar Koller schneidet entlang der Leitäste, beginnend bei dem schwächsten bis zum Stammast in der Mitte, auf der Astoberseite von innen nach außen. Zu dicht aneinander oder nach innen wachsende Triebe werden entfernt. Wichtig ist laut Koller hierbei eine saubere Schnittführung auf Astring, also dicht am Hauptast, da nur so die Wundheilung einsetzen kann. Das restliche Geäst wird ungefähr auf die Hälfte des jährlichen Zuwachses zurückgeschnitten.

Der größte Fehler beim Obstbaum im Garten ist laut Koller die Wahl der Sorte. "Die Leute wollen den Apfel, den sie im Supermarkt kaufen, im Garten stehen haben. Diese Sorten sind aber empfindlich und ohne chemischen Pflanzenschutz sehr anfällig für Pilzkrankheiten", sagt er. Für den Hausgarten sei demnach zum Beispiel die robuste Apfelsorte "Topaz" empfehlenswert. Ein Baum braucht ausreichend Platz, so sollte man für einen Obstbaum im Garten mit zehn mal zehn Metern rechnen.

Für ihn persönlich sei auch der Artenschutz ein Aspekt in der Landschaftspflege: "Eine Obstwiese ist ein Biotop für tausende Klein- und Kleinstlebewesen, also nicht nur ein Landschaftsbild, sondern auch ein Lebensraum. Deswegen nehme ich mich auch mit dem Mähen ein bisschen zurück." Ein persönlicher Wunsch von ihm sei, dass die seit 2006 verwaiste Stelle des Fachberaters für Obst- und Gartenbau im Landratsamt Waldshut wieder besetzt werden würde.

Wer sich weiterbilden will in Sachen Baumschnitt, kann sich an den Obst- und Gartenbauverband Hochrhein und die Fachwartevereinigung wenden. Der Verband plant von Herbst bis zum darauffolgenden Frühjahr den nächsten Schnittkurs.

Zur Person

Edgar Koller (51), wohnhaft in Wutöschingen-Schwerzen, ist gelernter Maurer und seit 30 Jahren beruflich im Obstbau tätig. 1999 ließ es sich zum Fachwart ausbilden und ist seitdem gewerblich in der Garten- und Landschaftspflege tätig. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Im Obst- und Gartenbauverband Hochrhein ist Koller aktives Mitglied und zudem Vorsitzender der Fachwartevereinigung, die dem Verband untergeordnet ist. Der Zusammenschluss von Obst- und Gartenfachwarten bietet unter anderem Fachwarteausbildungen an. Interessierte können sich an E-Mail: gartenpflege.koller@gmx.de wenden.