Klettgau Früherer Kollersaal in Wutöschingen als "Schank-Werk 1" neu eröffnet

Früherer Kollersaal in Wutöschingen als "Schank-Werk 1" neu eröffnet

Das Restaurant in unmittelbarer Nähe zu den Aluminiumwerken wurde grundlegend restauriert. Jetzt bietet die Gastronomie unter dem neuen Besitzer Mehmet Öcan praktisch alles, vom erfrischenden Cocktail über die gut-bürgerliche Küche bis hin zum Döner Kebap.

Nach einigen Monaten Dornröschenschlaf wurde der "Kollersaal" direkt beim Aluminiumwerk in Wutöschingen wieder zum Leben erweckt und heißt nun "Schank-Werk 1". "Hier schenken wir gerne aus und das Restaurant steht in der Werkstraße 1, deshalb heißt es so", erklärt Mehmet Öcan, der neue Besitzer.

Das Restaurant und auch die Küche wurden grundlegend restauriert und erstrahlen nun modern und in hellem, freundlichem Ambiente. Neben der klassischen Gastronomie als Speiserestaurant wird das Haus auch als Café und Bar sowie im Sommer mit Biergarten als Familienbetrieb geführt.

Derzeit gibt es keinen Ruhetag, das Schank-Werk 1 hat täglich von 11 bis 24 Uhr geöffnet, bis 21 Uhr bietet die Küche warme Gerichte. Auf der Menükarte finden die Gäste gut bürgerliche deutsche Gerichte und verschiedene Toast-Variationen sowie reichhaltige Salatkreationen mit saisonalen Zutaten aus der Region. An bestimmten Tagen wird das Angebot auch auf türkische Spezialitäten erweitert. Dann können die Gäste zwischen Döner und Pide wählen, das sind Teigschiffchen, die mit verschiedenen raffinierten Füllungen die mediterrane Küche wiederspiegeln. Außerdem hat der Koch für jeden Tag ein individuelles Tagesmenü zusammengestellt.

Wer nur gemütlich an der Bar sitzen möchte, ist ebenso herzlich willkommen und darf sich gerne mit leckeren Cocktails verwöhnen lassen. Um die Attraktivität der Gastronomie in Wutöschingen zu erweitern, überlegt das Schank-Werk 1-Team einmal im Monat ein Musik-Event auf die Beine zu stellen. Im Gastraum finden zirka 60 Personen gemütlich Platz und auch im Biergarten können sich weitere 60 Gäste unter den großen Sonnenschirmen niederlassen, um bei warmen Temperaturen und Sonnenschein ein kühles Bier oder ein Viertele Wein nebst allen weiteren Spezialitäten des Hauses zu genießen.

Das Schank-Werk-1-Team bietet auch Platz für Familien- und Firmenfeste; die Bestuhlung kann ganz flexibel aufgestellt werden. Mehmet Öcan lebt mit seiner Familie in Wutöschingen, mit seiner gastronomischen Erfahrungen hat er sich einen Traum erfüllt. "Ich freue mich auf viele nette Gäste, die sich bei uns im Schank-Werk 1 wohlfühlen", bestätigt Öcan.