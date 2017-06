Wutöschingen Freiwillige Feuerwehr probt an der Auwiesenschule in Horheim den Ernstfall

Freiwillige Feuerwehr probt an der Auwiesenschule in Horheim den Ernstfall

Die Freiwillige Feuerwehren aus Wutöschingen, Eggingen und Stühlingen probten den Ernstfall an der Auwiesenschule in Horheim. Angenommen wurde ein Brand im Lagerraum des Kellers. Die Einsatzleitung lobte den guten Ablauf der Übung.

„Hurra, die Schule brennt!“, diesen Freudenruf konnten die Feuerwehrleute aus Wutöschingen, Eggingen und Stühlingen nicht vernehmen, als sie binnen kurzer Zeit mit Löschfahrzeugen, Atemschutzgeräten und Mannschaftswagen vor der Auwiesenschule in Horheim ankamen. Die Schulkinder waren bereits in den Sicherheitsbereichen vor der Schule versammelt, ein Alarm, ausgelöst durch die Rauchmelder im Flur setzte das Sicherheitskonzept der Schule in Gang.

In einem Lagerraum im Keller war ein imaginärer Brand ausgebrochen, das Foyer und das Treppenhaus sowie die Flure in der Schule waren deshalb komplett verraucht. Die Schulkinder und auch die Lehrer mussten extra für diese realitätsnahe Übung während ihrer Freizeit in die Schule kommen, Rektor Hubert Pfluger hatte Schulpflicht angeordnet.

132 Kinder waren mit ihren jeweiligen Lehrerinnen und Lehrern in ihren Klassen, als der Alarm losging. Drei der Schulkinder befanden sich jedoch auf der Toilette und hörten deshalb die Anweisungen nicht. Binnen kurzer Zeit hatten die freiwilligen Feuerwehren der Gesamtwehr Wutöschingen, die aus Mitgliedern aller Ortsteile besteht, sowie der Wehren aus Stühlingen und Eggingen den Brand im Keller unter Kontrolle und bekämpften den Rauch. Gleichzeitig machten sich die Atemschutztrupps auf den Weg und suchten die Schulräume nach Personen ab, die sich eventuell noch im Gebäude befinden könnten. Und sie wurden tatsächlich fündig.

Die drei Schüler in der Toilette wurden von der Feuerwehr betreut, der Toilettenraum war nicht durch Rauch gefährdet, sodass die Schüler dort zusammen mit den Rettungskräften ausharrten, bis der Flur wieder rauchfrei war.

Beim abschließenden Resümee der Übung wurde diese Entscheidung als taktisch lobenswert gewertet, denn dadurch wurden die Kinder nicht unnötig der Gefahr einer Rauchvergiftung ausgesetzt. Sie befanden sich zum Zeitpunkt der beginnenden Rettungsaktion in einem sicheren Bereich, ein Fluchtweg wäre nur durch das verrauchte Treppenhaus möglich gewesen. Insgesamt 60 Rettungskräfte der drei Feuerwehreinheiten und das örtliche DRK waren vor Ort und übten die Zusammenarbeit im Ernstfall.

Um eine Gefahr für Menschen noch besser zu simulieren, wurde angenommen, dass sich im Keller noch zwei weitere Personen befinden, die sich dort ohne Kenntnis des Rektors aufhielten. Auch diese wurden von den mit Atemschutzgeräten ausgestatteten Rettungskräften gefunden und entsprechend medizinisch versorgt. „Wir müssen so realitätsnah wie möglich üben“, erklärte Gesamtkommandant Andreas Denoke und fügte an: „Auch wenn wir hier nicht mit viel Wassereinsatz zu Gange waren, die Einsatzkräfte müssen dennoch wissen, wo die optimalen Wasserentnahmestellen sind.“ Das Sicherheitskonzept innerhalb der Schule wurde vorbildlich umgesetzt, die Einsatzleitung zeigte sich mit der Übung sehr zufrieden.

Bildergalerie im Internet: