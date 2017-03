vor 17 Minuten Jonathan Boese Degernau Fasnachtswettbewerb W23: Narrenzunft Schnook Degernau wünscht sich Aufsitzrasenmäher mit Anhänger

Startnummer W23: Die Narrenzunft Schnook Degernau wünscht sich einen Ersatz für ihren Ausitzrasenmäher mit Anhänger. Damit will die Jugend an den Umzügen die Besucher so richtig mit Konfetti einseifen. Mit diesem Vorhaben bewirbt sich der Verein beim großen Fasnachtswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus.

