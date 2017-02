Schwerzen Fasnacht hält Einzug im Wutöschinger Ortsteil Schwerzen: Es heißt ab sofort Gwaagenbach

Die Narrenzunft Gwaagen in Schwerzen freut sich auf den großen Umzug am kommenden Sonntag, 19. Februar, und auf die übrigen traditionellen Fasnachtstermine. Hier lesen Sie den Narrenfahrplan.

Schwerzen (ywü) Die Gwaagen in Schwerzen rüsten sich für den großen Narrenumzug. Am Sonntag, 19. Februar, treffen sich die Narren der Region in Gwaagenbach, wie Schwerzen an Fasnacht genannt wird. Bereits ab 11 Uhr können der kleine und große Hunger an den zahlreichen Ständen im Innen- und Außenbereich gestillt werden. Dann warten alle Strauß- und Kellerwirtschaften, Bars, Zelte und Verpflegungsstände der ortsansässigen Vereine mit leckeren Getränken und feinen Gaumenfreuden für kleine und große Umzugsteilnehmer und Besucher auf.

Um 13.30 Uhr schlängelt sich der große närrische Lindwurm mit 61 Gruppen durch das Dorf. Von Willmendingen vorbei am Rathaus und der Kirche zum Gasthaus Adler findet der Umzug in der Bohlhofstraße und Lindenstraße seinen Abschluss. "Schwerzen ist ein Narrennest, Hoorig ist die Katz, schon vor langer Zeit gewest", mit dem Schwerzener Narrenlied des Musikvereins Schwerzen wird der Umzug angeführt. Die Zunftfahne voran, präsentieren sich die Trommlergarde (Oliver Schilling und Zunftrat Thomas Reck), der Zunftrat mit Zunftmeister Roland Reckermann und die Gwaagenschar (Sven Remmele). Die Fahne hat dieses Jahr ein besonderes Jubiläum, nachdem sich auch das Motto der Gwaagen-Fastnacht richtet: "Zur Fasnacht 2017 wunderbar, unsere Fahne weht seit 120 Jahr!" Bereits vor 120 Jahren wurde die Fahne geweiht.

Im Anschluss gibt es buntes Treiben bis in die Abendstunden. Sämtliche Vereine scheuen keine Mühen, um das Narrentreffen am Sonntag vor der Fasnet jedes Jahr unvergessen zu machen. Der schmotzige Dunschtig am 23. Februar wird mit dem Schließen von Kindergarten Schwerzen und Auwiesenschule Horheim-Schwerzen ab 9 Uhr eingeleitet. Mittags gibt es das traditionelle Mehlsuppenessen im Gasthaus Adler, bis um 18.18 Uhr der Musikverein den Hemdglunkiumzug anführt. In der Zunftstube findet die Hemdglunkiparty statt. Nach dem Besuch der umliegenden Veranstaltungen laden die Gwaagen am Fastnachtsdienstag um 14 Uhr den Narrensamen in das Don Bosco Pfarrheim ein. Neben attraktiven Spielen lockt hier der Kinder-Preismaskenball. Die Fasnet wird beendet mit dem Fastnachtsfeuer am Samstag, 4. März, um 18.18 Uhr.