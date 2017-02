Die Wutöschinger Narren freuen sich an der heißen Phase der Fasnacht auf die Bürgermeisterabsetzung am Schmutzigen Donnerstag, der Party Spätschicht am Fasnetsamstag und den großen Umzug am Fasnetsonntag.

Wutöschingen (ywü) Die Höhepunkte der Fastnacht in Fröschingen, wie Wutöschingen vom Schmutzigen Donnerstag bis zum Aschermittwoch genannt werden darf, sind die Spätschicht am Fasnetsamstag und der große Umzug am Fasnetsonntag. Bei der Spätschicht warten auf die Besucher die Liveband Brooks in der Alemannenhalle und ein Aufgebot von neun Guggenmusiken, drei Bars, fünf Vereinen. Die Schicht dauert sieben Stunden, von 19 bis 2 Uhr, der Eintritt zur Spätschicht ist frei.

Die heiße Phase der Fasnet in Wutöschingen beginnt mit der Absetzung des Bürgermeisters und der Schließung von Schule und Kindergärten am Schmutzigen Donnerstag, 23. Februar. Der Treffpunkt für den Hemdglunki-Umzug am Abend ist um 18 Uhr an der Trotte. Der Fastnachtsfreitag wird mit dem Sammeln für den Kinderball verbracht. Am Fastnachtssamstag lädt die Vereinsgemeinschaft zur "Spätschicht" bei freiem Eintritt ein. Damit ist das große Spektakel in und vor der Alemannenhalle gemeint. Die Vereinsgemeinschaft für die Spätschicht besteht aus den Wutöschinger Vereinen Narrenzunft Frösche, Fanfarenzug, Musikverein und der Feuerwehr sowie den Hölledüüfel Degernau.

Der Fastnachtssonntag steht ganz im Zeichen der traditionellen Fasnet mit dem großen Umzug. Die Umzugsstrecke wurde bereits für den Jubiläumsumzug im vergangenen Jahr in die Kirchstraße gelegt, was sich bewährt hat. Den Abschluss in Wutöschingen bildet der Kinderball in der Alemannenhalle am Fastnachtsdienstag um 14 Uhr.