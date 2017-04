Wutöschingen Fanfarenzug Wutöschingen wirbt um aktive Mitglieder

Christian Franz in seinem Amt als Vorsitzender des Fanfarenzugs Wutöschingen bestätigt. Heiko Stanisch bleibt weiterhin musikalischer Leiter.

Sie würden sich mehr Aktive wünschen, die Musiker des Fanfarenzugs Wutöschingen. Diesen Wunsch äußerte Vorsitzender Christian Franz bei der Hauptversammlung. Momentan gibt es beim Fanfarenzug 68 Mitglieder, davon sind jedoch 50 Passivmitglieder und nur 18 Aktive. Diese waren jedoch im vergangenen Jahr keineswegs untätig, sondern hatten jede Menge Auftritte, zum Teil in Wutöschingen, aber auch außerhalb, wie zum Beispiel in Zollhaus oder in Mühringen. Zum Fanfarenzug Zollhaus gibt es gute Kontakte und sogar ein gemeinsames Probenwochenende konnte stattfinden, was alle sehr positiv fanden und was auch viel Spaß gemacht hatte.

In Wutöschingen sind die Musiker bei der Eröffnung des Familientages nicht mehr wegzudenken. Wenn die Fanfahren erklingen, weiß jeder Besucher, auch wenn er noch so gut in einem Schwätzchen steckt, dass jetzt das Fest eröffnet ist.

Schriftführerin Katja Werner hatte alle Details festgehalten und rief diese nochmals in Erinnerung. Dass die Kasse stimmte, dafür sorgte Marissa Schwarber. Sie freute sich, dass sie der Versammlung einen positiven Kassenstand präsentieren konnte, wenn es auch ihr letzter Kassenbericht war. Sie stand für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.

Die Leitung der Neuwahlen übernahm Bürgermeisterstellvertreter Christian Ebner. Er betonte: "Es ist erstaunlich, wie so ein kleiner Verein sich immer so gut präsentieren kann." Einstimmig wurde Christian Franz in seinem Amt als Vorsitzender bestätigt, auch Stellvertreterin Manuela Meyer wurde von den Mitgliedern wieder gewählt. Neu im Amt sind Sabrina Schwuchow als Schriftführerin und Verena Langer als neue Kassiererin.

Musikalischer Leiter bleibt Heiko Stanisch, obwohl er bereits angekündigt hatte, dass nach zehn Jahren jetzt ein Nachfolger gefunden werden müsste. Es wurde keiner gefunden und so bleibt er Stabführer. Heiko Stanisch hatte jedoch einige Tadel an die Aktiven mitgebracht. Bei einem Probendurchschnitt von 64 Prozent, erklärte er, dass er erst wieder einen ausführlichen Bericht liefern wird, wenn im Verein 20 Aktive mitspielen werden. Ansonsten bescheinigte er den aktiven Musikern "für alle die Mitmachen: wir sind gut!" Was den Stabführer besonders erfreute, war die Tatsache, dass sein lang gehegter Wunsch, die Musiker mit Sommerkostümen auszurüsten, im vergangenen Jahr in Erfüllung gegangen ist.

Vorsitzender Christian Frank nahm nochmals die Mitgliederwerbung auf und erklärte: "Es kommt im Verein auf jeden Einzelnen an, die Türen stehen für neue und auch für ehemalige Mitglieder offen."