Klettgau Erstmals Ferienprogramm für Kinder in Wutöschingen

Das Team der Mediothek mit Beate Süß und Mirko Sigloc stellen abwechslungsreiches Programm für den Sommer zusammen. 27 verschiedene Angebote erwartet die Kinder im Alter ab vier bis 16 Jahren.

Wutöschingen (hg) Sommerzeit – Ferienzeit, aber die Freizeit nur mit Schwimmbadbesuche füllen, kann irgendwann langweilig werden und Urlaubsfahrten sind oft nur für eine begrenzte Zeit auf dem Familienferienplan. Das Team der Mediothek mit Beate Süß und Mirko Sigloch haben sich deshalb ans Werk gemacht und mit zahlreichen örtlichen Vereinen, Privatpersonen, Firmen und Sponsoren ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für die Gemeinde Wutöschingen kreiert. Vom Beginn der Sommerferien bis Anfang September gibt es 27 verschiedene Angebote für Kinder ab vier bis 16 Jahren. Wer Lust hat, sein handwerkliches Geschick zu erproben, sich sportlich zu betätigen oder als Detektiv auf Entdeckungsreise zu gehen, vielleicht aber auch mal feine Cupcakes backen möchte und noch vieles mehr, der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. Die Angebote finden in der schönen Natur, im Wald, auf dem Bauernhof oder auch in den Werkräumen der Alemannenschule sowie in der Sporthalle statt. Auch für Abenteuerlustige, die das Zelten lieben, ist ein Angebot dabei. Ab acht Jahren dürfen sich Kinder und Jugendliche auf ein Zeltlager am Bodensee freuen. Und wer schon immer mal mehr über die Flugkünste des Segelfliegens wissen möchte, kann in diesen Sport hineinschnuppern.

Gesponsert wird das Ferienprogramm von der Volksbank Klettgau-Wutöschingen, die Anmeldungen finden ausschließlich online statt. Dafür hat die Gemeinde extra ein Software-Programm angeschafft. Ab Montag 19. Juni, 12 Uhr ist das Anmeldeportal frei geschaltet, da die Teilnahmeplätze bei den Angeboten begrenzt sind, ist es ratsam, sich schnell über das Internet unter „feripro.de“ zu informieren und sich die besten Plätze zu sichern. Das Ferienprogramm wird zum ersten Mal seit sehr langer Zeit in Wutöschingen angeboten, vor rund 30 Jahren soll es eine ähnliche Initiative gegeben haben.