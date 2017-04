Wutöschingen Eintauchen in die 20er Jahre: Salonorchester spielt zum Stummfilm auf

Das Salonorchester Obermettingen spielt die passenden Klänge zum Stummfilm von Charlie Chaplin aus dem Jahr 1916 und anschließend zum beschwingten Tanz im Purpur in Horheim auf.

Horheim (hg) In die nostalgische Phase der 20er Jahre fühlten sich die Gäste im Purpur versetzt, als auf der Leinwand der Stummfilm "The Ring" von und mit Charlie Chaplin zu sehen war. Die humorvollen Szenen, die inzwischen ungewöhnlich langen Bildschnitte, das ebenfalls fantasieanregende Schwarz-Weiß des historischen Films versetzte die Zuschauer in eine andere Welt. Untermalt wurde die Geschichte, in der sich Charlie Chaplin als gewöhnlicher Arbeiter mit Charme, Witz und pfiffigen Ideen in die Kreise der "feinen" Gesellschaft mischt, vom Obermettinger Salonorchester. Passend zu den schwungvollen Bildern spielten die Musiker genau die richtigen Klänge und gaben dem Film, der ohne Sprechtexte dennoch große Aussagekraft hat, eine anrührende Lebendigkeit.

Absolut perfekt und auf den Punkt genau landete das Orchester die einzelnen Stücke, mal wurde ein Walzer gespielt, mal ein Tango oder auch ein Foxtrott, ganz so, wie es den Filmschnitt bestens ergänzte. Um die Stimmung der 20er Jahre noch etwas intensiver zu genießen, gab das Tanzlehrerpaar Rosario und Lisa Saladino vom Tanzsportclub Klettgau eine Einführung in die Welt des Tango. Zahlreiche Paare hatten Freude die Schritte des ausdrucksstarken Tanzes auszuprobieren und übten vom Grundschritt bis zur anspruchsvollen Stilfigur mit Begeisterung. Auch ein flotter Slowfox, ein schwebender Wiener Walzer, ein Quickstepp und noch weitere klassische Tänze wurden aufs Parkett gelegt. Das Salonorchester zauberte eine beschwingte Stimmung mit altbekannter Musik bis in den späten Abend hinein, die Gäste im Purpur genossen die fröhliche Geselligkeit.