Wutöschingen Die katholische Gemeinde in Schwerzen feiert den Abschluss der Renovierung in der Kirche Johannes der Täufer

Die katholische Gemeinde in Schwerzen feiert den Abschluss der Renovierung in der Kirche Johannes der Täufer

Im Festgottesdienst blickt Werner Strittmatter auf die Renovierungsarbeiten in der Kirche Johannes der Täufer zurück. Kirchenchor und Musikverein spenden 2017 Euro, auch, weil die Wiedergründung des Krichenchors 40 Jahre zurückliegt.

Anlässlich der abgeschlossenen Innenrenovierung samt Feier zum 40. Jahrestag der Wiedergründung des Kirchenchors Schwerzen-Horheim fand ein Festgottesdienst in der Kirche St. Johannes der Täufer in Schwerzen statt. Die Spende von 2017 Euro, passend zur Jahreszahl, wurde vom Kirchenchor Schwerzen-Horheim und dem Musikverein Horheim übergeben. Das Geld stammt aus dem gemeinsamen Kirchenkonzert vom 7. Mai.

Das Kirchenteam hatte einen besonderen Gottesdienst vorbereitet. Die Kinder hatten unter Leitung von Claudia Reim Lieder einstudiert wie „Gut, dass wir einander haben“ und „Gott, dafür möchte ich dir danken“. Auch wurde mit Iris Stark der „Werkzeugkasten für die Gemeinde“ aufgebaut. Dabei verbanden die Kinder die allgemeine Verwendung eines Werkzeugs im Alltag mit der Bedeutung jedes Einzelnen in der Kirchengemeinde.

Pfarrer Thomas Mitzkus griff das Thema des Werkzeugkastens in seiner Predikt „Miteinander und füreinander Gemeinde bauen“ auf und wandte sich direkt an die Jugend. Der Maßstab der Kirche sei nicht Geld, sondern die Liebe: „Wir sind an der Liebe Christi festgemacht.“ Der Kirchenchor Schwerzen-Horheim sang die "Missa Brevis" von Jacob de Haan unter der Leitung von Helga Baum. Erstmals an der Orgel wurden die Sänger unterstützt von Akane Imazu aus Rheinheim. Mit der Aufführung der "Missa Brevis" hatte der Chor sich und der anwesenden Kirchengemeinde ein besonderes Geschenk zum 40. Geburtstag gemacht.

Werner Strittmatter gab zum Abschluss des Festgottesdienstes einen Einblick in die umfangreichen Renovierungsarbeiten. Die Freigabe der Entwurfsplanung der Renovierung war im Juni 2013. Ab Juni 2016 fanden die ersten praktischen Arbeiten statt. Gemeinsam mit zwei Flüchtlingen hatten 23 Gemeindemitglieder das Gestühl abmontiert und verladen. Die Deckensanierung geriet am aufwendigsten, als einzige größere Überraschung mussten die verfaulten Balken über der Sakristei ausgetauscht werden. Die Farben wurden erneuert, die Elektrizität modernisiert. Eine flexiblere Bestuhlung erlaubt der vergrößerte Platz durch das Weglassen von je zwei Bankreihen im vorderen und hinteren Bereich. Gerne sind Stuhl-Patenschaften und Spenden erwünscht.

Der Fliesenboden erstrahlt nun matt gebürstet. Die 225 Jahre alte Stieffel-Orgel wurde teilweise demontiert und erhielt eine kleine Überholung samt behutsamer Intonierung. Dankesworte gab es neben den Handwerkern und Helfern für Kantor Andreas Konrad, Jürgen Müller von Exligno, Familie Hofacker, Narrenverein Gwaag, Peter Mahler, Modehaus Stocker, Karla Graf vom Bauamt, Ulrike Hirzle von der katholischen Verrechnungsstelle und nicht zuletzt Architekt Edgar Lasarzick, der mit dem Kostenvoranschlag von 394 000 Euro eine „Punktlandung“ erzielt habe. Die tatsächlichen Kosten beliefen sich auf 390 000 Euro. Pfarrer Mitzkus hob den eigenen Charakter des Zusammengehörigkeitsgefühls hervor, das die Gottesdienste in der Sanierungszeit im Pfarrheim erbracht hatten: „Die Christmette mit der Krippe an den Fenstern war fast wie in Bethlehem.“ Der Stehimbiss auf dem Kirchplatz wurde gern angenommen.