Wutöschingen Die große Nachfrage nach Urnengräbern auf dem Friedhof Horheim soll bedient werden

Der Horheimer Friedhof erhält neue Urnengräber. 87 weitere Plätze entstehen auf einem freien Feld direkt unterhalb des bestehenden Urnengrabfelds.

Die Bestattung in Urnengräbern wird allgemein häufiger gewünscht als ein herkömmliches Sargbegräbnis. Die Gemeinde Wutöschingen hat festgestellt, dass auf dem Friedhof in Horheim die Urnengrabanlage mit 40 Urnengräbern, versehen mit einer festen Granitabdeckplatte, bis auf sechs freie Plätze alle belegt sind. Auch die 18 Urnengräber, die eine freie Grabgestaltung durch die Hinterbliebenen ermöglichen, sind bis auf einen freien Platz bereits alle belegt.

Um weitere Urnengräber in Horheim anbieten zu können, wurde der Landschaftsarchitekt Christian Burkhard beauftragt, eine Erweiterungsplanung für die bereits bestehende Urnenanlage zu erarbeiten. Laut diesem Planungsentwurf können in Horheim noch weitere 87 Urnengrabplätze geschaffen werden. Dies ist möglich direkt unmittelbar unterhalb des bestehenden Urnengrabfelds und auf dem freien Feld gegenüber in Richtung Friedhofshalle. Die Baukosten für dieses Gesamtkonzept belaufen sich entsprechend der Kostenschätzung auf rund 111 460 Euro, wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt.

Da bereits in der Planungsphase des bestehenden Urnengrabfelds in Horheim eine Erweiterung vorgesehen wurde und die dafür notwendigen 20 Grabkammern mit Betonelementen ausgestattet sind, können diese Gräber schnell realisiert werden. Statt der derzeitigen Rasenabdeckung müssen die Grabkammern mit Maggia-Umrandungen versehen werden und eine Granitabdeckung erhalten. Durch die Aufschüttung der darunterliegenden Böschung können ebenso kurzfristig neun weitere Urnengräber zur freien Grabgestaltung angelegt werden.

Die laut Landschaftsarchitekt Christian Burkhard geschätzten Kosten für diese Maßnahme liegen inklusive Nebenkosten bei rund 22 000 Euro. Da im Haushaltsplan 2017 Finanzmittel für die Erweiterung eines ersten Bauabschnitts in Höhe von 71 000 Euro eingestellt wurden, davon jedoch auch eine Erweiterung der Urnengrabanlage auf dem Friedhof Degernau für rund 47 000 Euro finanziert wurde, stehen für die Urnenfelderweiterung in Horheim noch 24 000 Euro aus dem Haushaltsbudget zur Verfügung.

Um keine Zeit zu verlieren, hat der Gemeinderat der kurzfristigen Erweiterung zugestimmt und direkt einen Auftrag an die Firma Garten- und Landschaftsbau Manz in Küssaberg vergeben, die entsprechend den Einheitspreisen zur Erweiterung der Urnengräber in Degernau ein Angebot eingereicht hat. Die Angebotssumme für die Realisierung der ersten Erweiterungsmaßnahme auf dem Friedhof in Horheim beläuft sich auf 18 359 Euro.