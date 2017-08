Wutöschingen Die alte Schule in Degernau wird zum Schmuckstück

Johannes Mergl renoviert sein Elternhaus, die alte Schule in Degernau. Die Maßnahme ist ein Teil der Ortssanierung in Degernau.

Die Gemeinde Wutöschingen hat für die Ortssanierung des Ortsteils Degernau Landesmittel beantragt, die es ermöglichen, öffentliche Gebäude, Plätze und Straßen, aber auch private Häuser mithilfe von Fördergeldern zu sanieren. Johannes Mergl beteiligte sich mit seinem historischen Anwesen in der Schulstraße an diesem Sanierungsprogramm und schuf mit viel Fleiß, Idealismus und Liebe zum Detail aus dem rund 250 Jahre alten Gebäude, das ehemals als Schulhaus in Degernau genutzt wurde, ein Schmuckstück.

„Das ältere Hauptgebäude muss schon immer einen offiziellen Charakter gehabt haben, darauf weisen die drei massiven Bollstützen auf der Westseite des Hauses hin“, erklärt Mergl, der die genaue Historie des Hauses jedoch nie herausgefunden hat. Das Mauerwerk hat eine Stärke von 110 Zentimetern und verjüngt sich weiter oben auf 70 Zentimeter. Mergl hat das Haus komplett entkernt, 109 Tonnen Schutt kamen zusammen, die der selbstständige Geschäftsmann eigenhändig herausgetragen hat. Die Idee des grundlegenden Umbaus und der umfassenden Altbaumodernisierung des Elternhauses, das rund acht Jahre leer stand, hatte Mergl zusammen mit seinem Bruder Josef, der jedoch zu Beginn der Bauphase plötzlich verstarb.

Als im Jahr 2012 die Zuschussmöglichkeiten über das Dorfsanierungskonzept genehmigt waren, entschieden sich die beiden Brüder, die Sanierungsmaßnahme anzupacken. Die Grundfläche des Hauses beträgt 230 Quadratmeter, die Sanierungskosten beliefen sich auf rund 500 000 Euro und wurden mit 35 Prozent aus Landesmitteln gefördert. Die Bauzeit nahm drei Jahre in Anspruch, der Baufachmann Klaus Hess aus Erzingen begleitete Mergl, sodass die sensible und historisch wertvolle Bausubstanz des Hauses erhalten blieb und dennoch eine moderne, zeitgemäße Wohnung entstand. Die alten Holzbalken blieben erhalten und wurden vom Hausherrn in mühevoller Handarbeit zuerst abgestrahlt und dann abgeschliffen, die Dielenböden aus dem Speicher verarbeitete Mergl in den Fensterleibungen.

„Alles, was ich an Bauarbeiten selbst einbringen konnte, wurde von mir geleistet“, berichtet der Bauherr. Die Sanitärarbeiten sowie die Zimmermanns- und Schreinereiarbeiten wurden von Fachfirmen ausgeführt und, bedingt durch die Förderung innerhalb des Dorfsanierungskonzepts mussten einige Rahmenbedingungen einhalten werden. „Da das Hauptgebäude jedoch nicht unter Denkmalschutz steht, konnte ich das alte Gemäuer perfekt mit dem Stil der modernen Architektur verbinden“, erzählt Mergl und ergänzt: „Der Anbau an das alte Schulhaus, der in einer späteren Zeitepoche erfolgte, wurde unter den Auflagen des Denkmalschutzes bereits vor 30 Jahren renoviert.“

Das vollständige Gebäude wird seit der jüngsten Sanierung mit einer Pelletheizung geheizt, überall wurde eine Fußbodenheizung eingebaut, und auch ein Aufzug sorgt künftig für Komfort über die drei Stockwerke hinweg. Mit viel Liebe zum Detail wurde aus dem uralten Haus ein Schmuckstück in der Wutachgemeinde.