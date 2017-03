Klettgau Die Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen bietet Impulse zur Fastenzeit

Die Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen bietet zur Fastenzeit eine Reihe zum Thema Auszeit mit Diskussionen über Fragen zu Gesellschaft und Glauben.

Unter dem Titel „Auszeit“ möchte die Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen zu Beginn der Fastenzeit neue Impulse setzten, um sich mit dem Glauben und der Kirche sowie der Gesellschaft auseinanderzusetzen. An sechs Abendveranstaltungen wird eine Vielfalt an interessanten und zu Kritik sowie Themen angeboten, die zum Nachdenken, Hinterfragen und Diskutieren anregen. „Wir wollen uns aus dem christlichen Blickwinkel mit Themen, die die Menschen derzeit betreffen, beschäftigen“, erklärt Lukas Biermayer, der seine Vorbereitungszeit zur Priesterweihe in der Seelsorgeeinheit verbringt.

Beim ersten Themenabend am 9. März wird der Islam im Vergleich zum Christentum beleuchtet. „Was denken die über uns? – Was wissen wir von ihnen?“ Diesen Fragen geht der Religionswissenschaftler Bernhard Uhde vom Institut für interreligiösen Dialog an der Universität Freiburg auf den Grund. Diese Veranstaltung findet im Pfarrsaal der katholischen Kirche in Erzingen statt. Am Dienstag, 14. März, beschäftigen sich drei Referenten und Gesprächspartner aus Führungspositionen mit der Herausforderung des „Lebens am Limit“.

Durch berufliche Herausforderungen, die stets hart an der Obergrenze kratzen, ist es oft schwer, Glaube und die eigenen Bedürfnisse sowie die der Angehörigen unter einen Hut zu bringen, die Gäste sind dazu eingeladen, über ihre eigenen Erfahrungen mit diesen Spannungsfeldern zu berichten. Dieser Gesprächsabend findet im Bürgerhaus in Geißlingen statt. Im Kulturhaus Purpur in Horheim wird am 21. März der Film „Ich bin doch nicht schuldig“ gezeigt, um sich auch im Anschluss bei einer Diskussionsrunde mit dem Thema Schuld zu beschäftigen.

Auch Pop- und Rocksongs haben manchmal eine christliche Botschaft. Lukas Biermayer möchte anhand von Musiktiteln aus der modernen Popliteratur die Spuren Gottes entdecken. Dieser Abend findet am 29. März in der Mediothek in Wutöschingen statt. In der Gemeinschaftsschule Klettgau wird am 4. April mit den beiden Bundespolitikern Dörflinger und Schmidt ein Gesprächsaustausch angeboten, um herauszufinden: Vertritt die Politik eigentlich noch das Volk, oder gehen die Politiker ihrer eigenen Überzeugung nach?

Der Abschluss der „Auszeit-Reihe“ bietet die Gelegenheit, am 11. April einen Abend in Stille in der Krypta der katholischen Kirche in Erzingen zu verbringen. Wer diese Zeit gerne zum stillen Wandern nutzen möchte, kann diese Alternative wählen. Alle Veranstaltungen sind offen für jeden, der sich für die Themen interessiert und kostenlos, wer möchte, kann spenden. Die Angebote beginnen immer um 20 Uhr.