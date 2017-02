Wutöschingen Die Narrenzunft Frösche feiert am Fasnetsamstag die Spätschicht

Die Narrenzunft Frösche feiert am Fasnetsamstag die Spätschicht

Die Spätschicht der Narrenzunft Frösche Wutöschingen wird eine große Party am Fasnetsamstag.

Wutöschingen (ywü) Nach dem erfolgreichen Auftakt in die närrische Zeit mit den Feiern zur Thronfolge rüsten sich die Wutöschinger Frösche für die heiße Phase der Fasnet. Gemeinsam mit der Vereinsgemeinschaft richtet die Narrenzunft Frösche am Fasnetsamstag die Spätschicht aus. Das große Fest findet am 25. Februar von 19 bis 2 Uhr statt. Bei freiem Eintritt können die Narren aus den umliegenden Orten nach dem närrischsten Samstag im Jahr noch einmal richtig einen draufmachen.

In der Alemannenhalle Wutöschingen und auf dem Hallenplatz sorgen neun Guggenmusiken für Unterhaltung. Es spielen die Tezzilnheimer Schtudehägler (Detzeln), die Erbsranze-Schränzer (Hänner), die Saustallfäger (Lienheim), die Heavy Blechis aus dem Wutachtal, die Oberwihler Hexegugger, die Truubehüeter (Hohentengen), die Kohlrütti-Chlöpfer (Horheim), die zarte Säu (Tiengen) und gleich zweimal an einem Abend die Bügärumpler (Bettmaringen).

Für die nötigen Erfrischungen für die Besucher während der Pausen sorgen fünf Vereine. Neben der Narrenzunft Frösche beteiligen sich auch der Musikverein, die Feuerwehrabteilung und der Fanfarenzug aus Wutöschingen sowie die Hölledüüfel aus Degernau am kulinarischen Angebot.

Michaela Rheiner, die Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft, initiierte die Spätschicht als feststehenden Termin im Fasnetreigen. Nach der erfolgreichen Jubiläums-Freinacht im vergangenen Jahr sind die Frösche überzeugt, dass die neu geschaffene Spätschicht ideal zum Fasnetsamstag passt. "Ganz groß wird der Fastnachtssamstag mit der Spätschicht gefeiert. Das gibt ein Riesenfest mit neun Guggenmusiken, drei Bars, zwei Bühnen, einem Outdoor-Bereich und einer Party in der Alemannenhalle von 19 bis 2 Uhr nachts," verrät Narrenchef Steffen Siehler. Beisitzer Markus Meßmer hat die Fotos für das aktuelle Werbeplakat zur Spätschicht aufgenommen und zusammengestellt. Darin verbildlicht der Künstler die Vorstellung von der Spätschicht. Es ist die Verbindung von Handwerkern und Arbeitern mit dem Narrenhäs sowie das Feiern an untypischen Orten.