Wutöschingen Die Mitglieder des Männergesangvereins Liederkranz Wutöschingen segeln als singende Matrosen übers Meer

Der MGV Liederkranz Wutöschingen bietet bei seinem Konzert ein maritimes Programm. Der Chor Just for Fun sowie die Fun-Kids und der gemischte Chor Oberhallau aus der Schweiz bereicherten den Abend in Wutöschingen.

Der meeresblaue Vorhang in der Alemannenhalle passte als Bühnenhintergrund perfekt zum Motto des Abends und brachte die Konzertmuschel und Bühnendekoration des Männergesangvereins bestens zur Geltung. Dort standen ein Segelboot und ein Pirat und das Dirigentenpult war ein Steuerrad. Grund für diese Gestaltung war das Vorhaben der Sängergruppe, mit den Gästen auf stürmische Fahrt zu gehen. Mit "La Mer" stimmten sich die Matrosen auf das Unterfangen ein, über die Stimmungswogen des Abends zu segeln. Die Halle und die langen Tischreihen waren mit Papierschiffchen, Muscheln und Schatzkarten dekoriert und am Ruder stand Dirigent Bruno De Conto als Kapitän des Männergesangvereins Liederkranz.

Mit stimmungsvollen Liedern, wie dem der "Capri-Fischer", wurden die Zuhörer mit aufs Meer hinaus genommen. Um ins richtige Fahrwasser zu kommen, hatte sich der Männerchor stimmgewaltige Unterstützung eingeladen. Mit dem Chor Just for Fun sowie den Fun-Kids und dem gemischten Chor Oberhallau (CH) kamen weitere Seefahrer an Bord. Mit "Altes Fieber" und "Die perfekte Welle" hatte die Sängergruppe aus Klettgau die ideale Musik im Gepäck, um auf die hohe See hinaus zu segeln. Ganz offiziell und nicht als blinde Passagiere getarnt, hatte der Chor seinen Nachwuchs, die Fun-Kids dabei, die gemäß dem Musical "Tabaluga" von Peter Maffay nie erwachsen sein wollten. Unter der Leitung von Claudia Stockmann brillierte die Schar und erntete stürmischen Applaus für die temperamentvollen Liedbeiträge.

Auch die Sänger aus Oberhallau hatten sich für ein seemännisches Outfit entschieden und trugen mit typischen Liedern über die Sehnsucht nach dem Meer melodisch zum Gelingen des Abends bei. Am Ruder dieser Sänger stand Martin Herzog, der zu "Alo-Ahe" ein Solo schmettere. Mit "Good Night Ladies" verabschiedeten sich die Schweizer Nachbarn, die mit viel Beifall belohnt wurden. Als Dank dafür gab es noch eine Zugabe.

Die Klettgauer Sänger, die gemäß ihrem Namen nur zum Spaß singen, füllten ein weiteres Mal die Konzertmuschel und brachten drei Lieder von deutschen Interpreten mit. Mit Herbert Grönemeyers "Musik, nur wenn sie laut ist", "Für Frauen ist das kein Problem" und dem Peter-Maffay-Titel "Über sieben Brücken" traf der Chor den Nerv des Publikums. Auch bei ihm durfte die Zugabe, bei der die Gäste begeistert einstimmten, nicht fehlen.

Mit der Trillerpfeife kommandierte Kapitän De Conto die Matrosen zu den abschließenden Liedbeiträgen des MGV Liederkranz auf die Bühne. Inzwischen hatten sich Piraten unter die Mannschaft gemischt, die mit Musik aus den Hafenkneipen, begleitet von Klaus Herm am Schifferklavier und Gerd Arnold an der Gitarre, die stürmische Fahrt über die Weltmeere enden ließen. Bei der doppelt gewünschten Zugabe sangen die gut gelaunten Gäste in der vollbesetzten Halle beim Lied "Seemann, lass das Träumen" mit.