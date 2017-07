Klettgau Die Mensa der Alemannenschule Wutöschingen schreibt rote Zahlen

Die Essensgebühr in der Mensa der Alemannenschule deckt die Kosten bei Weitem nicht. Das Defizit wird immer größer. Eine Umfrage soll zudem abklären, warum viele Schüler lieber Snacks essen als das Mittagessen in der Mensa.

Der Kostenaufwand der Gemeinde für die Mittagsverpflegung der Schüler an der Alemannenschule war Gegenstand der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung in Wutöschingen. Dies setzte eine große Diskussion in Gang. Das Defizit zwischen den Ausgaben für die Verpflegung der Schulkinder (ohne die Personalkosten) und den Einnahmen durch die Bezahlung von drei beziehungsweise seit 2014 3,50 Euro pro Mahlzeit hat sich seit Einführung im Jahr 2011 vervielfacht. Lag das Defizit im ersten Jahr der Essensausgabe noch bei 453 Euro und die Ausgaben für den Essenseinkauf bei 13 947 Euro, so sehen die Zahlen jetzt sehr alarmierend aus.

Im Jahr 2016 musste die Gemeinde für den Einkauf bei der Firma Hofmann Menue und Edeka-Lemke 52 903 Euro bezahlen, nahm aber über die erhobenen Mittagstisch-Gebühren nur 26 175 Euro ein. Das Defizit lag also bei 26 728 Euro. Die Gründe für diese Entwicklung könnten ganz unterschiedlich sein. Zum einen bestehe die Möglichkeit, dass sich die Schüler mit Nachschlag versorgen – auch für Freunde, die mitessen, eine zweite Portion an der Ausgabetheke holen und die womöglich auch einen großen Appetit mitbringen, sodass die Portionen sehr groß dimensioniert werden müssen.

Die Verpackungseinheiten des vorgegarten Essens seien aber sehr vage definiert, hinsichtlich der Portionsangabe, sodass die Preise pro Portion im Einkauf stark schwanken. Außerdem gebe es teurere und günstigere Menüeinheiten im Einkauf, die Schüler bezahlten jedoch immer den gleichen Preis für ihr Essen. „Dass die Kinder sich einen Nachschlag holen können, sehe ich als Privileg unserer Schule, ebenso die hohe Qualität des Essens“, sagte Bürgermeister Georg Eble, der beides nicht einschränken möchte. Einige Mitglieder des Gemeinderats hatten diesbezüglich eine andere Meinung. Sie sehen es als gerechtfertigt an, wenn für den Nachschlag nochmals ein Euro extra bezahlt werden muss. Auch die rege Besuchsfrequenz an der ASW trage dazu bei, dass Menüs unbezahlt bleiben, die Gastgruppen werden von der Schule zum Mittagessen eingeladen.

Das nächste Problem sei auch die Tatsache, dass das Essen viel zu wenig angenommen werde, was bedeute, dass bei gleichem Personalaufwand die Mensa oft nicht ausgelastet ist. Nun soll eine Umfrage unter den Schulkindern für Klarheit sorgen und sichtbar machen, warum die Schüler lieber Snacks aus dem Supermarkt essen als das Mittagsmenü in der Mensa. Auch die Kosten sollen noch einmal genau analysiert werden, um herauszufinden, weshalb sich das Defizit so extrem erhöht hat.