Wutöschingen Die Mediothek bietet Kindern Ferien mit Büchern statt Spielekonsole an

Das Mediotheksteam empfiehlt Kindern und Jugendlichen Urlaubslektüre im Rahmen der Teilnahme an der Aktion "Heiß auf Lesen". Die Leser können dabei Preise gewinnen.

"Gib der Langeweile keine Chance und tauche ab in die faszinierende Welt der Bücher", heißt der Slogan der Leseclubaktion "Heiß auf Lesen", die bereits vor den großen Ferien in Baden-Württemberg startete. Die Bibliotheken und Büchereien in allen Städten und Gemeinden sind aufgefordert, sich an der Aktion für Kinder und Jugendliche zu beteiligen. Auch die Mediothek in Wutöschingen ist zum dritten Mal mit im Boot und bereits 20 Kinder haben sich ihre Teilnahmezettel sowie ihren Lesestoff abgeholt.

127 Buchtitel wählte das Mediothek-Team aus einem Buchpool von mehreren Hundert Werken aus und sortierte diese nach Alter und Interessen. Die teilnehmenden jungen Leser füllen bei der Rückgabe ihres Buches eine Beurteilungskarte aus und können somit an einer Verlosung von vielen verschiedenen Preisen mitmachen. Voraussetzung ist, dass jeder im Aktionszeitraum mindestens drei Bücher liest und beurteilt. Bei der abschließenden Buchparty winken eine Urkunde und kleine Gewinne sowie die Teilnahme an der landesweiten Sonderverlosung. Dabei geht es um Eintrittskarten in den Europa-Park, ins Badeparadies nach Titisee-Neustadt oder ins Planetarium nach Freiburg sowie Übernachtungen für ein Familienwochenende in einer Jugendherberge.

Die Aktion möchte Kinder und Jugendliche ermuntern, nicht nur mit der Spielkonsole oder dem Smartphone zu zocken, sondern sich durch das Lesen von Büchern zu bilden und dabei auch Spaß zu haben. "Dass Lesen Spaß macht, wenn man erst mal damit begonnen hat, bestätigen uns die jungen Gäste hier immer wieder", erklärt Beate Süß vom Mediothekteam in Wutöschingen. Die Aktion läuft noch bis zum 22. September und wer Lust hat, doch noch ein paar Bücher zum Ende der Ferienzeit zu lesen, kann gerne in der Mediothek vorbeikommen und noch einsteigen. Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder und Jugendliche ab zehn Jahre oder mit Beginn der fünften Klasse. Lesen gilt als Schlüsselkompetenz, um in der Schule leichter vorwärtszukommen sowie in der Ausbildung und im Beruf erfolgreicher zu sein. Deshalb unterstützt das Regierungspräsidium Freiburg die Aktion, um die Bildung der Kinder zu fördern.