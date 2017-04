Wutöschingen Die Lesung über Wanderrouten im Hochschwarzwald von Roland Weis begeistert das Publikum in der Mediothek

Roland Weis stellt sein Buch "Zeitreise zu Fuß durch den Hochschwarzwald" in der Mediothek Wutöschingen vor.

Auf eine spannende Reise in den Hochschwarzwald entführte der Autor und Historiker Roland Weis aus Neustadt seine Zuhörer bei einer Lesung in der Mediothek in Wutöschingen. Mitgebracht hatte der aus Neustadt stammende Autor nicht nur sein Buch "Zeitreise zu Fuß durch den Hochschwarzwald", sondern auch viele Bilder, die er seinen rund 60 Zuhörern im Großformat als Powerpoint-Präsentation präsentierte.

Dass es sich bei dem neuesten Werk des vielseitigen Autors um eine ganz besondere Art von Wanderführer handelt, war beim Vortrag sehr schnell zu hören. Die Zeitreise durch den Hochschwarzwald hat laut Weis viel mehr zu bieten als bloß die Beschreibung schöner Wanderwege, es ist hingegen fast schon ein Geschichtsbuch, das die Leser zum Wanden verführt.

Roland Weis hat für sein Buch zehn der schönsten Wanderrouten im Hochschwarzwald ausgewählt, die auch mit kulturellen Schätzen aufwarten. 100 wichtige historische Stätten nahm Weis speziell unter die Lupe und erzählte dem Publikum auf höchst unterhaltsame Weise deren Geschichten. So ließ er die ältesten Plätze der Kelten, zahlreiche Burgruinen, die Geschichte der Höllentalbahn den, höchstgelegene Bahnhof Deutschlands in Bärental oder die Geschichte der Pulvermühle in Rötenbach lebendig werden. "Die Routen, die ich ausgewählt habe, sind alle in drei bis fünf Stunden zu bewältigen", verspricht Weis seinem Publikum.

Die Begeisterung der Zuhörer zeigte sich am Ende der einstündigen Lesung nicht nur am anhaltenden Applaus, sondern auch am Büchertisch, den die Buchhandlung Kögel aus Tiengen aufgestellt hatte. In kürzester Zeit waren alle Exemplare des Buchs von Roland Weis ausverkauft. "Ich wandere so oft im Schwarzwald und freue mich jetzt darauf, auch die Geschichten der alten Steine am Wegesrand zu erfahren", erklärt eine Besucherin dem Autor und lässt sich ihr eben gekauftes Buch signieren. Eingeladen zur Lesung hatte das Team der Mediothek Wutöschingen, das die Gäste an diesem Abend auch bewirtet hat.