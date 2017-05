Klettgau Die Jahresaufführung der Tanzschule Tibelius wird zum Ball mit viel Grazie und Schwung

Schüler der Tanzschule Tibelius zeigen ihr Können bei der Jahresaufführung. 170 Personen stehen dort derzeit in Ausbildung.

"Tanzen ist nicht nur Bewegung zum Rhythmus der Musik – Tanzen ist auch ein Ausdruck der Seele und der Körpereinstellung", sagen Vitali und Viktoria Tibelius. Sie sind Tanzlehrer aus Leidenschaft, ihre Überzeugung geben die beiden in Kasachstan geborenen Tänzer aus Horheim gerne weiter. Mit ihrer seit zwölf Jahren in Wutöschingen ansässigen Tanzschule bildet das Ehepaar Gruppen und Einzelpaare in allen gängigen Tanzstilen aus. Egal, ob Standard-Tänze oder Lateinamerikanisch, ob Hip-Hop, Jazz-Dance oder Gruppentänze für Teenager und Kinder, derzeit tanzen rund 170 Schüler bei der Tanzschule, die neben Gruppen in Wutöschingen auch noch in Waldshut, in Lauchringen, in Stühlingen, Jestetten und in Blumberg ausbildet.

"Zunächst durchlaufen unsere Tanzschülerinnen und -schüler erst einmal eine Grundausbildung in Sachen Körperhaltung, denn das ist das A und O beim Tanzen und auch beim Gehen", erklärt Vitalis Tibelius, der in Moskau klassischen Tanz studiert hat. Bei der Jahresaufführung in der Wutöschinger Alemannenhalle präsentierten die Tänzer mit Begeisterung das vollständige Repertoire der Tanzschule. Bei einem mehrstündigen Programm wurden alle Stilrichtungen, alle Tanzschritte, alle Variationen von ganz unterschiedlichen Altersgruppen auf der großen Bühne vorgeführt.

28 Programmpunkte machten deutlich, wie umfangreich und bereit das tänzerische Angebot der Tanzschule gefächert ist. Das jüngste Tanzpaar ist gerade einmal fünf und sieben Jahre alt, die ältesten Tänzer zählen knapp 70 Lenze. Und bei den Kindergruppen tänzelt bereits ein zweieinhalbjähriges Mädchen mit graziös gerecktem Köpfchen mit. Kinder, die mit besonderer Begeisterung dabei und obendrein noch mit Talent gesegnet sind, werden für die Teilnahme an Tanzturnieren auf nationalem sowie internationalem Parkett traineirt.

Im vergangenen Jahr erreichte das jüngste Teilnehmerpaar, das bei der Weltmeisterschaft in Innsbruck teilnahm und von der Tanzschule Tibelius kam, den fünften Platz von mehr als 30 Teilnehmerpaaren. Auch heiratswillige werden von den Tanzlehrern gerne für den obligatorischen Hochzeitstanz vorbereitet. Als Kooperationspartner der Alemannenschule bildet das Ehepaar Tibelius auch dort die Tanzschüler im Rahmen einer Tanz-AG aus.