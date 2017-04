Wutöschingen Die Alemannenschule Wutöschingen macht ihre Schüler fit für die moderne Arbeitswelt

Die Alemannenschule Wutöschingen punktet durch Medienkompetenz. Bürgermeister Georg Eble freut sich über hohe Anmeldezahlen an der Gemeinschaftsschule.

Mit Freude und Stolz gab Bürgermeister Georg Eble in der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung bekannt, dass die Anmeldezahlen für die künftigen Eingangsklassen an der Gemeinschaftsschule in Wutöschingen bei mehr als 90 Schülern liegen. Bislang liegen 91 Anmeldungen vor, rund ein Drittel der Schulkinder bringt eine Gymnasialempfehlung mit, mehr als ein Drittel kommt mit einer Realschulempfehlung und ein weiteres Drittel der Kinder hat für die weiterführende Schule eine Empfehlung für die Werkrealschule. „Somit haben wir eine ideale Durchmischung unterschiedlicher Talente, was genau für die Struktur der Gemeinschaftsschule von großem Vorteil ist und allen Kindern die gleichen Bildungschancen ermöglicht“, kommentierte Konrektor Andreas Schöler von der Alemannenschule.

Viele der Eltern und Schüler entschieden sich für die Alemannenschule, da an dieser Schule der Fokus auf die Medienkompetenz klar zu erkennen ist. Ohne Kompetenzen im Bereich der Digitalisierung gibt es in Zukunft in kaum einem Bereich der beruflichen Weiterentwicklung Chancen. „Die Entwicklungen in unserem Zeitalter der Digitalisierung sind rasend schnell und wenn wir unsere Kinder nicht frühzeitig mit dem Umgang der Medien ausbilden sowie vertraut machen, können diese Defizite im internationalen Vergleich nicht mehr aufgeholt werden“, erklärt Johannes Zylka, promovierter Lernbegleiter an der Alemannenschule.

Aus dieser Überzeugung heraus hat sich die Schule auf den Weg gemacht, die Medienkompetenz besonders in den Eingangsjahrgangsstufen fünf und sechs zu intensivieren. Statt der im Lehrplan vorgesehenen 35 Schulstunden für diese beiden Schuljahre gibt es an der Alemannen-Gemeinschaftsschule 70 Schulstunden, die durch die Clubstruktur von den Lernpartnern belegt werden können. Hier lernen die Schüler den praxisnahen und alltäglichen Umgang mit den digitalen Medien am iPad sowie am stationären PC. Das iPad ist ein ständiger Unterrichtsbegleiter und statt einer großen Flut an Lernblättern in Papierform laden sich die Kinder und Jugendlichen ihre Lern- und Übungstexte aus dem Internet herunter und lernen dabei auch das kritische Recherchieren.

Bei der digitalen Bildungsmesse Didakta in Stuttgart war die Alemannenschule Wutöschingen mit Schülern vor Ort vertreten, um über die Anwendungen der digitalen DiLer-Lern- und Kommunikations- sowie Informationsplattform, die von der Alemannenschule entwickelt wurde, zu referieren. Der Infostand bei der Messe war heiß begehrt. Auch die beiden Fernsehbeiträge im ZDF-Morgenmagazin am 14. Februar und im ARD-Mittagsmagazin am 4. April über die zukunftsorientierte Medienkompetenz an der Alemannenschule machen deutlich, wie wichtig der Stellenwert dieser schulischen Bildung bewertet wird.

Wer sich zu diesem Thema und der neuen Lernkultur tiefergehend informieren möchte, kann sich auf das Buch „Schule auf dem Weg zur personalisierten Lernumgebung“ freuen, das ab Herbst im Beltz-Verlag erscheinen wird und von Johannes Zylka und den Kolleginnen Tanja Schöler sowie Verena Schabinger in Kooperation einiger Alemannen-Schüler geschrieben wurde.