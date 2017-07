Wutöschingen Diakon Holger Löw verlässt die Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen und wird verabschiedet

In der Kirche St. Johannes des Täufers in Schwerzen feierten Gläubige der Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen einen Gottesdienst zur Verabschiedung von Diakon Holger Löw. Zudem werden neue Ministranten begrüßt und scheidende Ministranten verabschiedet.

Diakon Holger Löw wurde am Sonntag in der Kirche St. Johannes des Täufers in Schwerzen verabschiedet. Diakon Holger Löw wohnt schon seit Längerem in Freiburg und pendelte bisher jeweils zu seinem kirchlichen Dienst in die Seelsorgeeinheit Klettgau-Wutöschingen. Jetzt wird er seinen Dienst in Freiburg weiterführen.

„Ein Abschied ist auch immer ein Neuanfang“, mit diesen Worten eröffnete Pfarrer Thomas Mitzkus nach dem Eingangslied aus der "Deutschen Messe Nr. 1" von Franz Schubert, das von einer großen Schar Kirchenbesucher gesungen wurde, einen feierlichen Gottesdienst. Dieser beinhaltete gleichzeitig die Verabschiedung von Diakon Holger Löw und die Einführung von elf neuen Ministranten.

Fast alle Ministranten der Kirchengemeinde Horheim-Schwerzen waren bis auf wenige Ausnahmen zu diesem besonderen Gottesdienst gekommen. Sie hießen die neuen Messdiener herzlich willkommen. Wie sehr sich die Neuen auf ihr Amt freuen, das zeigten sie gleich bei ihrer Vorstellung vor der Kirchengemeinde. Jeder einzelne Ministrant stellte sich mit seinem Namen der Gemeinde vor.

Pfarrer Thomas Mitzkus wies auch auf die Laufbahn des nun scheidenden Diakons Holger Löw hin. Auch Holger Löw hatte in Schwerzen als Ministrant begonnen und es dank seines starken Glaubens, neben seinem Beruf als Polizeihauptkommissar, bis zum Diakon gebracht. Holger Löw wurde am 23. November 2014 von Erzbischof Stephan Burger in Freiburg zum Diakon geweiht und übte sein Amt in der Seelsorgeeinheit in Klettgau-Wutöschingen aus.

Annette Heiermeier vom Pfarrgemeinderat überbrachte dem scheidenden Diakon die Dankesworte der Pfarrgemeinde und ein kleines Dankespräsent, eine Wundertüte mit heimischen Leckereien. Aber nicht nur für Holger Löw war das ein Abschied, aus den Reihen der Ministranten wurde Oberministrant Tizian Deck verabschiedet. Tizian Deck war elf Jahre Ministrant, vier Jahre davon sogar Oberministrant. Seine Kollegen verabschiedeten ihn mit einer kleinen Laudatio und einem Applaus.