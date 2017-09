vor 6 Stunden Yvonne Würth Wutöschingen Der Wutöschinger Familiensonntag kommt bestens an

Der letzte Tag der Sommerferien steht in Wutöschingen seit 23 Jahren ganz im Zeichen des großen Familiensonntag. Vereine und Unternehmen stellen sich dabei in den Dienst der Allgemeinheit und bieten so für ein abwechslungsreiches Angebot für jedes Alter. Kurzum, ein perfekter Tag, um einmal so richtig die Seele baumeln zu lassen.