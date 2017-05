Wutöschingen Der Vorstand der Narrenzunft Frösche Wutöschingen bewährt sich im ersten Jahr

Die Narrenzunft Frösche Wutöschingen blickt auf eine erfolgreiche Fasnachtssaison zurück. Auch die Geselligkeit im Verein kommt nicht zu kurz. Die Kassenlage ist stabil trotz einiger Anschaffungen.

Das Konzept ist aufgegangen, das stellte Zunftmeister Steffen Siehler von der Froschzunft Wutöschingen bei der Hauptversammlung fest. Sein im vergangenen Jahr gewähltes Vorstandsteam Tobias Messmer als Stellvertreter, Jana Moser als Schriftführerin, Sabrina Stritt als Protokollführerin und Marion Geng als Kassiererin hat seine Feuertaufe mit der abgelaufenen erfolgreichen Saison bestanden.

Dies bekräftige auch Bürgermeister Georg Eble, der sich mit lobenden Worten bei den aktiven Fröschen bedankte: "Was ich so toll finde, ist, dass ihr so viele seid und dass ihr euch immer was ganz Tolles einfallen lasst, ich bedanke mich für die tolle Fasnacht, die ihr auf die Beine gestellt habt. Besonders freut es mich, dass der totgesagte Preismaskenball mit dem neuen Konzept der Spätschicht so gut angekommen ist."

Zunftmeister Steffen Siehler hatte auch einen kurzen Rückblick auf die vergangene Saison vorbereitet. Er betonte, dass dies alles nur gemeinsam gehen könne und sagte:"Wir sind eine Narrenzunft gemäß Paragraf 3 in und mit der Gemeinde Wutöschingen, die die Pflege des Narrenbrauchtums verfolgt." Doch nicht nur an Fasnacht waren die Narren aktiv, auch im kameradschaftlichen Bereich gab es einiges zu berichten. Diese Aktivitäten hatte Protokollführerin Jana Moser detailgenau festgehalten und neben Besuchen bei Narrenvereinen der Ortsteile gab es auch eine Teilnahme an einer Fahrradrallye, einen Ausflug, ein Jassturnier, Spalierstehen bei Hochzeiten, eine Weihnachtsfeier und vieles mehr.

Auch die Jungfrösche, auf die der Zunftmeister besonders geachtet hatte, kamen nicht zu kurz. Ein Bowlingabend mit anschließendem Imbiss bezog die Jugend mit ins Vereinsleben ein. Eine stabile Kassenlage konnte Kassiererin Marion Geng vorlegen, obwohl einiges an Kleidung für die Uniformen angeschafft worden war. Dies nicht zuletzt, da die Veranstaltungen an Fasnacht seht gut besucht waren.

Bei den Neuwahlen wurden Tobias Messmer als Stellvertreter, Sabrina Stritt als Schriftführerin und Jana Moser als Protokollführerin für weitere zwei Jahre bestätigt. Zunftmeister Steffen Siehler zeichnete an diesem Abend gleich zwei aktive Mitglieder, Karlheinz und Marion Geng, für zehnjährigen Einsatz im Verein aus. Er überreichte ein Geschenk und eine Urkunde. Mit einem gemeinsamen Essen beschlossen die Vereinsmitglieder und Gäste die Hauptversammlung.

Frösche Wutöschingen hat momentan 53 Aktivmitglieder, 109 Passivmitglieder und elf Ehrenmitglieder. Zunftmeister ist Steffen Siehler, sein Stellvertreter Tobias Messmer.