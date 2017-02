Wutöschingen Der Poetry-Slam in der Klosterschüer zeigt die vielfältigen Facetten der Sprache

Der Poetry-Slam ist ein moderner und intelligenter Dichterwettstreit in der Klosterschüer Ofteringen. Das Publikum kürt zwei Sieger unter fünf Telnehmern.

Ofteringen – Poesie und Dichtung stellen an den Autoren die Herausforderung und bieten gleichzeitig die Gelegenheit, sich mit unterschiedlichen Themen literarisch auseinanderzusetzen. Die Möglichkeiten der Sprache, des Ausdrucks und auch der Gestik so einzusetzen, dass die Zuhörer verstehen, worum es dem Verfasser des Textes geht, ist eine Kunst, die nicht jeder beherrscht. Fünf junge Nachwuchsdichter warben um die Gunst des Publikums und hatten sich aus ihrem persönlichen Umfeld für ihre Dichtungen inspirieren lassen.

Die Teilnehmer waren Thilo Dierkes aus Freiburg, Marius Loy aus Esslingen, Amina Abdulkadir aus Basel, Jonathan Löffelbein aus Tübingen und Katharina Schlegel aus Schwerzen, die die heimische Region beim Dichterwettstreit vertrat. Marvin Suckut aus Konstanz führte durch das Programm. Mit Liebesgedichten, geisteswissenschaftlichen Betrachtungen, einer Abhandlung über das Phänomen der Generation des Improvisierens oder auch Haarspaltereien und satirischen Anschauungen aus der Provinz boten die fünf Sprachakrobaten dem Publikum viel Futter für die grauen Zellen.

Es war eine Herausforderung für die Zuhörer, gemäß dem Wettstreit eine Auswahl zu treffen. Schließlich standen drei von fünf Teilnehmern im Finale: Dierkes, Abdulkadir und Löffelbein. Der Freiburger, der in einem kleinen Dorf aufgewachsen ist, ging mit Wahlgesängen und einer Hommage an einen Busfahrer ins Finale. Jonathan Löffelbein ließ sich über Emotionen aus, die durch körperliche Ausdrucksweisen und Fantasien entstehen und die Schweizerin hatte eine weitere Liebesgeschichte mit dabei. "Ich warte auf Dich", heißt das Werk und zeigte einfühlsam, wie zart und fein, aber dennoch klar und eindeutig Liebe auch in der heutigen Zeit empfunden wird.

Das Publikum hatte Schwierigkeiten, sich zu entscheiden, deshalb wurden zwei Sieger gekürt. Amina Abdulkadir und Jonathan Löffelbein teilten sich das Ofteringer Präsent. Für den musikalischen Genuss war Aljosha Konter verantwortlich, der die neusten Songs seiner CD mit dem Titel "Mit dem Teddy nach Boston" präsentierte und das Publikum in der Klosterschüer begeisterte. Mit "Fühl den Beat" gelang es, die Gäste in der Klosterschüer so richtig in Schwung zu bringen, gerne hätte man noch mehr Musik gehört.