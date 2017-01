Wutöschingen Der Kulturring startet in die neue Saison

Hinter der Auswahl der Künstler steckt viel Arbeit. Die VHS-Leiterin Annette Loll, die auch für die Verwaltungsorganisation des Kulturrings zuständig ist, ist seit 100 Tagen im Amt.

Wutöschingen – Der Kulturring Wutöschingen ist inzwischen eine Einrichtung mit 28-jähriger Tradition. Ohne das ehrenamtliche Engagement von zehn Bürgern wäre es allerdings nicht möglich, das umfangreiche Jahresprogramm in der Klosterschüer Ofteringen zu bewerkstelligen und für Catering, Kartenverkauf und Künstlerbetreuung im Rundum-Service zu sorgen. Keiner der Mitwirkenden ist sich zu schade, eine Arbeit zu übernehmen. Seit rund 100 Tagen ist Annette Loll im Amt, die als Leiterin der VHS auch für die Verwaltungsorganisation des Kulturrings bei der Gemeinde Wutöschingen angestellt ist.

In enger Kooperation mit dem Kulturring, bei dem Annette Loll auch Mitglied ist, betreut sie die administrativen Aufgaben, die für die Organisation des Programms, die einzelnen Arrangements und mit den Abrechnungen verbunden sind. Auch für dieses Kalenderjahr hat der Kulturring wieder ein anspruchsvolles Programm zusammengestellt und sich vorab umfangreich in der Kunstszene umgeschaut. Vier Tage lang widmen sich die freiwilligen Mitarbeiter des Kulturrings jedes Jahr der Kunst-Kultur- und Eventmesse in Freiburg, um Kontakte zu Agenturen und Künstlern zu knüpfen.

"Das ist echte Knochenarbeit", weiß auch Bürgermeister Georg Eble, der die Gruppe einmal begleitete. "Von morgens bis abends schaut man sich die unterschiedlichsten Kurzauftritte und Präsentationen an, am späten Abend weiß man dann gar nicht mehr, was wirklich gut war", erzählt Eble. Norbert Mahler, der durch seine langjährige aktive Mitgliedschaft schon viel Routine hat, weiß, dass man sich immer sofort Notizen machen muss, um nichts von den Auftritten zu vergessen und durcheinander zu bringen. "Man muss ein gewisses Fingerspitzengefühl entwickeln und muss wissen, was zu unserem Publikum passt und was nicht", erklärt Mahler und ergänzt: "Es wird bei der Messe viel geboten, aber manchmal auch viel Schrott."

Der Wutöschinger Kulturring hatte aber bislang ein gutes Händchen bei seiner Künstlerauswahl, denn viele, die heute im Fernsehen bekannt sind, standen zuvor auch schon auf den Brettern der Klosterschüer. Auch die A-cappella-Band "A-live", die die erfolgreichste Show dieser Klasse in der Schweiz bietet, steht gleich zu Beginn des Jahresprogramms am kommenden Samstag, 21. Januar, in der Klosterschüer Ofteringen auf der Bühne.

Am 3. Februar findet zum dritten Mal ein Dichterwettstreit statt und mit Christoph Siebler kommt im Dezember wieder ein großer Kabarettist nach Ofteringen. "Wir haben uns aber auch zum Ziel gesetzt, das junge Publikum stärker anzusprechen", teilt Annette Loll mit und weist damit auf den Abend mit der Cris-Cosmo-Band am 29. April hin, der ganz unter dem Motto Deutsch-Latino-Reggae steht. Und wie immer gibt es auch eine beschwingte Open-Air-Veranstaltung, dieses Jahr mit der Band X-Bluesive am 8. Juli.