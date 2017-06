Wutöschingen-Schwerzen Der Kirchenchor Schwerzen-Horheim dankt außergewöhnlich treuen Sängern

Der Kirchenchor Schwerzen-Horheim ehrt zu seinem 40-jährigen Bestehen Gründungsmitglieder sowie Monika Stoll für 50 Jahre Gesang in drei Kirchenchören.

Nach Jubiläumskonzert und Festgottesdienst anlässlich des 40-jährigen Bestehens zelebrierte der Kirchenchor St. Johannes der Täufer Schwerzen-Horheim eine Feierstunde im Gasthaus Adler im kleinen Kreis. Der Vorsitzende Bertram Wagner nahm dabei zahlreiche Ehrungen vor. Für 50 Jahre Gesang in drei Kirchenchören wurde Monika Stoll mit einer Urkunde vom Cäcilienverband Freiburg samt eines Briefes von Erzbischof Stefan Burger ausgezeichnet. Monika Stoll war bereits im Alter von 13 Jahren auf Geheiß des damaligen Schullehrers in den Chor in Gurtweil aufgenommen worden, sang dann 37 Jahre in Degernau und nun drei Jahre in Schwerzen.

Gleich drei junggebliebene Gründungsmitglieder gehören noch immer dem Kirchenchor an. Monika Meister, Anita Althaus und Gerhard Zimmermann wurden für 40 Jahre Singen im Chor zu Ehrenmitgliedern ernannt. Edeltraud Bulz singt bereits seit 25 Jahren im Chor, Schriftführerin ist sie seit 15 Jahren. Auch sie erhielt Dankesworte und eine Urkunde des Cäcilienverbands Freiburg.

Pfarrer Thomas Mitzkus nahm zudem eine besondere Ehrung vor. Elfriede Wagner wurde für 22 Jahre im Amt der Vorsitzenden zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Im Jahr 2015 hatte Ehemann Bertram das Amt übernommen. Bertram Wagner erinnerte an die Anfänge. Am 4. Mai 1977 unter dem Vorsitzenden Gerhard Wiederkehr und der Ehrendirigentin Gertrud Flum wurde der Verein wiedergegründet. „Man kann unserem Chor und dem Vorstand eine hohe Konstanz bescheinigen“, freute er sich. Denn die Chormitglieder sind durchschnittlich seit mehr als 17 Jahren dabei.

Chorleiterin Helga Baum leitet den Chor seit September 2014. Unter ihrer Leitung wirkte der Chor mit am Muttertagskonzert in Hallau im Jahr 2015, beim Jubiläumskonzert mit dem Musikverein Degernau „300 Jahre Kirche Degernau“ sowie, als Höhepunkt, beim Benefiz- und Jubiläumskonzert mit dem Musikverein Horheim im Mai. Sowohl der Glühweinverkauf an der Fasnet als auch das Theaterspiel und die Unterhaltung der Senioren sorgten für heitere Erinnerungen. Ebenso unterhaltsam und erlebnisreich waren die Ausflüge gewesen, unter anderem die mehrtägige Reise nach Rom und in den Vatikan anlässlich des 25-jährigen Chor-Bestehens, erinnerte der Vorsitzende Bertram Wagner. Pfarrer Karl Boll stiftete dem Chor zum Jubiläum das Bild des Malers Sepp Biehler, die „Madonna am Bodensee.“