Wutöschingen Der Förderverein SpVgg Wutöschingen hat eine kurze Geschichte mit großem Erfolg

Der Förderverein SpVgg Wutöschingen schließt sein erstes Jahr mit einem erfreulichen finanziellen Überschuss ab. 10 000 Euro werden an den Hauptverein übergeben.

Obwohl der Förderverein SpVgg Wutöschingen zur finanziellen Unterstützung des Hauptvereins SpVgg Wutöschingen erst vor eineinhalb Jahren gegründet wurde, wurde bei der Hauptversammlung bereits auf ein äußerst aktives und erfolgreiches Vereinsgeschehen geblickt. Als eine originelle und aufwendige Aktion wurde die Vereinshymne als CD in 100-facher Auflage verkauft, ein leichter Gewinn blieb in der Kasse. Auch das zweite Oktoberfest des Fördervereins, kam gut an. Die Umsatzzahlen zeigten einen satten Gewinn.

Doch der Förderverein hatte sich vorgenommen, ein richtig großes Ereignis zu organisieren, damit der Vereinszweck, die finanzielle Förderung des Fußballclubs Spielvereinigung Wutöschingen, so richtig in Schwung kommt. Der Aufwand war entsprechend hoch, alleine 320 E-Mails waren laut dem Vorsitzenden Jürgen Budde notwendig, um die Veranstaltung der SWR 3-Comedy dingfest zu machen. "Aber wir hatten einen langen Atem und setzten alle Hebel in Bewegung, sodass schließlich die bekannten Comedy-Größen Zeus und Wirbitsky auf der Bühne der Alemannenhalle standen", freute sich Budde.

Rund 30 Vereinsmitglieder und Freunde kümmerten sich darum, den peniblen Veranstaltungsrahmen zu erfüllen und siehe da, das SWR 3-Team zeigte sich von der Vorort-Organisation absolut begeistert. Innerhalb kurzer Zeit war die Halle mit 750 Plätzen ausverkauft und ein stolzer Gewinn konnte in der Vereinskasse verbucht werden. Kurz darauf bewirtete der Förderverein beim Nikolausmarkt mit Bratwurst, Pommes und Glühwein, auch dabei blieb ein guter Gewinn für die Kasse.

Insgesamt organisierte der Förderverein in seiner noch jungen Vereinsgeschichte acht Veranstaltungen und erzielte dabei eine durchschnittliche Umsatzrendite von 62 Prozent. Auch seitens der Gemeinde Wutöschingen wurde das Vereinsengagement gelobt. Mit einer großzügigen Spendenübergabe von 10 000 Euro an den Hauptverein SpVgg kann dieser nun in allen Bereichen profitieren. "Wir wollen jedoch nicht nach dem Gießkannenprinzip das Geld ausschütten, sondern bei der Verwendung mitberaten", erklärte Budde. Besonders die Jugendförderung steht im Fokus und bei allen Vorstands- und Ausschusssitzungen des Hauptvereins sitzt Budde als Vertreter des Fördervereins mit am Tisch. Das Ziel ist es, die Zukunft des Fußballclubs SpVgg Wutöschingen zu sichern.