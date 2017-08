Wutöschingen Der Familiensonntag ist ein Höhepunkt des Sommers

Der Familiensonntag in Wutöschingen bildet den krönenden Abschluss der Ferien. Vereine, Geschäfte und Institutionen bieten abwechslungsreiche Aktionen für jeden Geschmack an.

Der Familiensonntag in Wutöschingen am 10. September ist ein beliebtes Fest in der Gemeinde und ein krönender Abschluss der Sommerferien. Wie immer helfen die örtlichen Vereine kräftig mit, damit sich die Bürger, egal ob jung oder alt, wohlfühlen und einen gelungenen Tag erleben dürfen. Auch zahlreiche Firmen und Betriebe beteiligen sich, um ihre Dienstleistungen oder ihr Produktangebot zu präsentieren. Einige Unternehmen laden zum Tag der offenen Tür ein.

Die Vereine widmen sich der Verpflegung der Besucher und halten an verschiedenen Ständen feine Köstlichkeiten bereit, sodass zu Hause getrost die Küche kalt bleiben kann. Auch der Flüchtlingshelferkreis ist mit von der Partie und bietet zusammen mit der Flüchtlingsgruppe syrische Spezialitäten an. Der Kindergarten Schwerzen backt frische Waffeln und hat für die kleinen Gäste lustige Attraktionen vorbereitet. Bei der Mediothek gibt es einen Bücherflohmarkt und in der katholischen Kirche können sich die Festgäste bei einer Mediation entspannen, beim Kirchenchor gibt es selbstgebackenen Kuchen und Kaffee. Dieses Angebot finden die Besucher auch im Seniorenzentrum, das ebenfalls zum Tag der offenen Tür einlädt und gerne bei geführten Besichtigungsrunden die Räume zeigt.

Auch die Klosterschwestern kommen zum Fest und bringen ihre ausgewählten, heimischen Produkte vom Kloster Marienburg mit. Die Gemeindeverwaltung und der Werkhof beteiligen sich ebenfalls mit kulinarischen Angeboten sowie mit Animationen für die Kinder und mit einem Barfußpfad, der die Sinne schult. Wie immer beginnt das bunte Treiben auf dem Vorplatz der Alemannenhalle und um die Schule herum um 11 Uhr mit dem obligatorischen Fassanstich durch Bürgermeister Georg Eble. Auch die Brieftauben werden wieder starten, um einen Gruß über die Wutach, Wiesen, Wald und Feder zu tragen. Der Fanfarenzug begrüßt die Gäste mit kräftigen Klängen und die Wutöschinger Band Soundstoff sorgt beim Frühschoppenkonzert für Stimmung.

Mit der Minieisenbahn, zwei Hüpfburgen, dem Villinger Puppentheater beim Blumenhaus Braun mit fünf Aufführungen, einer Spielstraße, Airbrush, Enten angeln, Ballon werfen, Pony reiten und einem Kinderspielplatz haben die jungen Festbesucher eine riesige Auswahl zum Verweilen. Dabei können sich die Eltern auch einmal entspannt zurücklehnen oder über den Trödelmarkt schlendern, der in der Kirch- und Wutachstraße aufgebaut ist. Über den Nachmittag verteilt, finden auf der Bühne Vorführungen der Tanzschule Tibelius, des Karatedojo und der Country- und Line-Dance-Gruppe Hochrhein statt. Ab 16 Uhr heißt es Rampe frei für die Songs der Live-Band Mary and the American. Durch die Festmeile schlängelt sich außerdem die One-Man-Band PitPete. Bleibt nur noch zu hoffen, dass die Sonne lacht, dann wird in Wutöschingen wieder einmal zünftig und lustig gefeiert.