Wutöschingen Degernau: Sanierung schreitet voran

Maßnahmen an der Mehrzweckhalle werden mit 940 000 Euro kalkuliert. Gemeinderat vergibt weitere Aufträge. Arbeiten für 550000 Euro sind bislang vergeben

Wutöschingen (hg) Die Mehrzweckhalle in Degernau gleicht im Moment einem Rohbau. Der Gemeinderat hatte vor der jüngsten öffentlichen Sitzung die Baustelle besucht, um sich ein Bild vor Ort zu machen. Architektin Andrea Rinne informierte über den Sanierungsfortschritt: „Die Arbeiten gehen zügig voran. Alles was weg muss, ist inzwischen rausgerissen.“

Beim Ausbau des Hallenbodens zeigten sich jedoch Schwierigkeiten, was etwas mehr Aufwand als vorgesehen bedeutete, da die Halle auch auf den neuesten Stand der Brandschutzmaßnahmen ausgeschrieben worden war. Die geplanten Kosten beliefen sich auf 5712 Euro. Aufgrund der Einhausung des Abstellraumes der Guggenmusik Hölledüfel erhöht sich jedoch die ursprüngliche Kostenberechnung. Das günstigste Angebot lag bei 10 306 Euro und war von der Firma Exligno aus Wutöschingen eingereicht worden. Der Gemeinderat stimmte der Vergabe zu.

Der Rat vergab weitere Aufträge: Die Malerarbeiten wurden für 22 245 Euro an die Firma Nusser in Horheim, die Flachdachabdichtungs- sowie Blechnerarbeiten für 15 569 Euro an die Firma Malzacher aus Dachsberg vergeben. Die Estricharbeiten wurden ebenfalls ausgeschrieben. Nur eine Firma hat bis zum Submissionstermin ein Angebot eingereicht. Die Firma Rinne aus Degernau erhält somit den Auftrag für 3129 Euro.

Bislang wurden Arbeiten im Wert von 548 168 Euro vergeben. Die geplanten Kosten für diese Gewerke lagen bei 630 278 Euro. Weitere Ausschreibungen folgen. Für die gesamte Sanierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle sind insgesamt 938 000 Euro veranschlagt.