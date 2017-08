Wutöschingen Das neue Ferienprogramm der Mediothek Wutöschingen startet mit Erfolg

288 Anmeldungen bei der ersten Auflage des Ferienprogramms der Mediothek Wutöschingen zeigen die große Beliebtheit des Angebots. Beginn ist mit dem Thema Kampfsport.

Freizeit – Ferienzeit, für Kinder ist das meist die schönste Zeit im Jahr, aber manchmal kann diese Zeit auch langweilig sein, wenn man nicht so richtig weiß, was man in dieser Zeit machen kann. Das Team der Mediothek Wutöschingen hat deshalb für diesen Feriensommer zum ersten Mal ein Sommerferienprogramm zusammengestellt, das mit 288 Anmeldungen sehr gut gestartet ist.

Die Auftaktveranstaltung begann mit dem Judo-Zentrum Wutöschingen in der Alemannenhalle. Rolf Schlatter, der seit 35 Jahren mit Leidenschaft und Herzblut der Jugend und auch Erwachsenen den asiatischen Kampfsport nahebringt und als Trainer über einen reichen Erfahrungsschatz verfügt, begrüßte eine große Schar Kinder, die sich für Judo interessiert. Mit dabei waren viele Mädchen, die ebenso Spaß an der Kampftechnik und dem richtigen Abrollen auf die Matten hatten wie die gleichaltrigen Jungen und ebenso beherzt zupackten.

Konzentration und Disziplin spielen bei den asiatischen Kampfsportarten eine wesentliche Rolle, bei den Kindern diese Fähigkeiten mit Spaß zu fördern, ist die Aufgabe eines guten Trainers. Rolf Schlatter kennt die Herausforderungen und hat eine Engelsgeduld, um Kinder und Jugendliche zu motivieren sowie zu begeistern. Mit dem dreifachen Schwarzgurt-Träger erlebte die Kinderschar einen tollen Ferientag, insgesamt vier Vormittage standen für dieses Angebot zur Verfügung.

Weitere interessante und abwechslungsreiche Angebote folgen beim Ferienprogramm, einige sind bereits bei voller Teilnehmerzahl ausgebucht, bei manchen gibt es noch freie Plätze für Kurzentschlossene. Beim Boulespiel, was noch an zwei Nachmittagen, 8. und 15. August, stattfindet, sind weitere Kinder herzlich willkommen. Am 14. August geht es auf Abenteuersuche in den Wald und auch für die ganz jungen Kinder gibt es besondere Aktionen, wie der Bauernhoftag am 21.; 23.; 28. und 31. August bei der Bauernhoffamilie Süß auf dem Lindenhof.

Ab dem Teenageralter kann von den jungen Teilnehmern die Fliegerei erkundet werden und auf dem örtlichen Bohlhof, dem Segelfluggelände, gibt es die Möglichkeit, am 26. August in dieses Hobby hineinzuschnuppern. Wer gerne bastelt und werkelt, kann sich am 2. September beim Bau einer Vogeltränke aus Naturstein als Steinmetz versuchen. Alle Angebote sind auf der Internetseite der Mediothek (www.mediothek.wutoeschingen.de) zu finden.