Wutöschingen Das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze honoriert den Probenfleiß von drei Musikerinnen

Sophia Hajden, Tamara Indlekofer und Franziska Mutter vom Musikverein Horheim erhalten das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze.

Erfolgreich haben drei Nachwuchsmusikerinnen in der vergangenen Woche die drei Prüfungsteile für das Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze abgelegt. Sophia Hajden (von links), Tamara Indlekofer und Franziska Mutter vom Musikverein Horheim starteten somit fleißig ins neue Jahr. Sie gehören zu den gleich zehn Musikern, die in der Hauptversammlung des Musikvereins mit Handschlag in die Reihen der Aktiven aufgenommen wurden.