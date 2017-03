Wutöschingen Chorverband Hochrhein ehrt langjährige Mitglieder

Der Chorverband Hochrhein hat in der Klosterschüer Ofteringen langjährige Sänger der 65 Mitgliedsvereine geehrt. Geehrt wurde auch der Präsident des Chorverbandes, Reinhold Indlekofer, er gehört dem Verband seit 50 Jahren an. Erwin Marder vom Männergesangverein Kadelburg wurde für 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Aus dem gesamten Kreisgebiet waren langjährige und treue Sänger in die Klosterschüer nach Ofteringen eingeladen, die in einer feierlichen Veranstaltung geehrt wurden. Umrahmt wurde das Programm vom Sängerbund Stühlingen und dem gemischten Chor Buch. Ein junges Gesangs- und Instrumentalensemble mit Frederike und Annemarie Kopetzki sowie Adrian Brenneisen zeigte, dass sich auch die Jugend für den klassischen Gesang interessiert und dies mit herausragender Leistung präsentieren kann. Frederike Kopetzki glänzte auf der Bühne als Gesangssolistin, ihre Schwester Annemarie begleitete die klassischen Lieder am Flügel und ein Musikstück wurde von Adrian Brenneisen mit der Konzertgitarre untermalt.

In seiner Laudatio hob Landrat Martin Kistler hervor, dass die sogenannten strukturschwachen ländlichen Räume etwas ganz Besonderes zu bieten hätten: „Dieses Wirken der Vereine in sozialer und kultureller Hinsicht ist der eigentliche Schatz unseres Gemeinwesens, und in dieser Hinsicht, ist der ländliche Raum ganz gewiss nicht schwach.“ Durch die zahlreichen Gesangsvereine, die mit ihren zu ehrenden Mitgliedern an diesem Abend vertreten waren, wurde deutlich, dass die Tradition nach wie vor einen hohen Stellenwert genießt.

Der Chorverband zählt 65 Mitgliedsvereine, das sind 602 Sängerinnen und 981 Sänger, außerdem 16 Kinder- und Jugendchöre mit 953 Mitgliedern. Auch Wutöschingens Bürgermeister Georg Eble fand anerkennende Worte für die hohe Verlässlichkeit und Treue der Vereinsmitglieder, die in ihren Vereinen ein wichtiges Stück Heimat und Geborgenheit gefunden haben. Besonders begrüßt wurde auch Ehrenpräsident Josef Brogle, der lange Zeit intensiv in den Chorverband investierte.

Unter den Geehrten befand sich auch der Präsident des Chorverbandes Hochrhein, Reinhold Indlekofer, für seinen aktiven Einsatz seit 50 Jahren. „Er ist besessen von Gemeinschaft, Leidenschaft und Musik, verfügt über Weitblick und Einfühlungsvermögen und hat außerdem das Herz am richtigen Fleck“, beschrieb seine Präsidentenkollegin Maria Krug den Jubilar. Dieser trat bereits mit 16 Jahren als Sänger dem Männergesangverein Rechberg bei und ist diesem Verein bis heute treu geblieben, 1984 hat Indlekofer die Chorleiterschule besucht und seit 1988 leitet der leidenschaftliche Sänger den Männergesangverein Unterlauchringen. Zusätzlich hat er auch 20 Jahre lang den Männergesangverein Rechberg dirigiert. 2003 wurde Indlekofer als Beisitzer in den Vorstand des Chorverbands Hochrhein gewählt und seit 2012 wirkt er dort als Präsident.

Mit anerkennendem Applaus wurden Walter Hoferer (Männergesangverein Wutöschingen) und Otmar Tröndle (Männergesangverein Frohsinn Birkingen) für ihre 65-jährige Mitgliedschaft geehrt sowie Erwin Marder (Männergesangverein Kadelburg), der sogar seit 70 Jahren mit Freuden im Chor singt.





Die Geehrten